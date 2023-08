Lula viaja para África do Sul na busca de novas oportunidades com Brics

O presidente Lula embarcou no começo da noite deste domingo, 20, para a África do Sul onde participa da Cúpula dos Brics, que acontece em Johannesburgo entre os dias 22 e 24 de agosto. Com a ausência do russo Vladmir Putin, impedido de comparecer ao evento por crimes de guerra contra a Ucrânia, Lula será o centro das atenções.

Putin não pode pisar na África do Sul — que faz parte do Tribunal Penal Internacional (TPI) — e emitiu ordem de prisão ao russo. Por ser integrante do TPI, as autoridades do país seriam obrigadas a prender Putin, que será representado por Sergey Lacrov, chanceler do país.

Nesta edição, o evento deve definir os critérios de adesão de outros membros ao bloco econômico que é atualmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, a pauta ambiental e o uso de moedas locais ou de uma eventual unidade de referência do Brics para transações comerciais também estarão no foco do encontro.

Lula cumpre agenda em três países da África. Além da cúpula do Brics, na África do Sul, a comitiva brasileira visitará Angola e participará da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé e Príncipe. O presidente também deve participar de um painel sobre parcerias agrícolas entre o Brasil e Angola.

Um grupo de 30 industriais brasileiros acompanha a viagem para realizar reuniões com empresários de outros países do Brics. Nas redes sociais o presidente registrou a saída da comitiva com a imagem de um aperto de mão com o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de anunciar a busca de mais oportunidades entre os integrantes do Brics.