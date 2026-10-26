Lula ‘varre’ todos os municípios em quatro estados; Flávio, em apenas um

O mapa eleitoral desenhado pelas urnas mostra que em cinco estados o mesmo candidato a presidente venceu em todos os municípios, sem exceção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu nos 706 municípios do Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente do petista nas 52 cidades de Rondônia — foi apenas nessa unidade da federação que ele conseguiu vitórias em todas as cidades.

No Piauí, Lula alcançou 75,88% dos votos válidos. Na Paraíba, sua votação foi de 67,46%; no Ceará, de 68,93%; e, em Sergipe, de 69,53%. No Ceará, o resultado também marcou uma virada em Morrinhos: único município onde Flávio havia liderado no primeiro turno, a cidade passou a dar maioria a Lula no segundo, com 52,4% dos votos válidos.

Em Rondônia, Flávio somou 69,61% dos votos válidos no estado. Seu melhor resultado por lá foi em Buritis, onde chegou a 81%. Lula teve seu desempenho mais alto em Nova União, com 41,25% — ainda assim, insuficiente para vencer no município.