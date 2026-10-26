Lula venceu em São Paulo e no Rio — veja como foi o duelo com Flávio em todas as capitais
Presidente reeleito teve maioria dos votos em treze dessas cidades do país, a maioria no Nordeste; senador do PL triunfou em catorze
Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente da República com 64. 256. 232 votos, o equivalente a 51,79% do total, no segundo turno das eleições de 2026. O petista venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos, e garantiu um novo mandato à frente do Palácio do Planalto.
O presidente venceu nas capitais de treze estados, incluindo algumas das mais populosas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Seus melhores desempenhos em termos percentuais foram em Salvador (73,24%), Teresina (67,98%), São Luís (62,05%), Aracaju (62,07%) e Recife (61,27%).
Já Flávio Bolsonaro venceu em catorze capitais, incluindo Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Manaus. Em termos percentuais, os destaques foram Boa Vista (75,75%), Rio Branco (66,55%), Goiânia (62,64%) e Curitiba (62,29%).
Entre as curiosidades, Florianópolis, capital de um estado considerado um dos mais bolsonaristas (Santa Catarina), teve um dos resultados mais apertados: Flávio Bolsonaro venceu com 51,66% dos votos, contra 48,34% de Lula. Em Porto Alegre, também na Região Sul, onde Lula, no geral, foi derrotado, o petista conquistou a maioria, com 55,84%.
Já em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Lula abriu uma vantagem muito expressiva: recebeu 55,50% dos votos, ante 44,50% de Flávio — uma diferença de onze pontos percentuais.
A seguir, veja os percentuais e o total de votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro nas capitais brasileiras, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Capitais onde Lula venceu
- São Paulo: Lula — 55,50% x Flávio — 44,50%
- Rio de Janeiro: Lula — 51,54% x Flávio — 48,46%
- Salvador: Lula — 73,24% x Flávio — 26,76%
- Fortaleza: Lula — 60,07% x Flávio — 39,93%
- Recife: Lula — 61,27% x Flávio — 38,73%
- Belém: Lula — 55,01% x Flávio — 44,99%
- Porto Alegre: Lula — 55,84% x Flávio — 44,16%
- São Luís: Lula — 62,05% x Flávio — 37,95%
- Teresina: Lula — 67,98% x Flávio — 32,02%
- João Pessoa: Lula — 53,83% x Flávio — 46,17%
- Natal: Lula — 56,00% x Flávio — 44,00%
- Aracaju: Lula — 62,07% x Flávio — 37,93%
- Macapá: Lula — 50,99% x Flávio — 49,01%
Capitais onde Flávio venceu
- Brasília: Lula — 45,72% x Flávio — 54,28%
- Belo Horizonte: Lula — 49,20% x Flávio — 50,80%
- Manaus: Lula — 44,17% x Flávio — 55,83%
- Curitiba: Lula — 37,71% x Flávio — 62,29%
- Goiânia: Lula — 37,36% x Flávio — 62,64%
- Maceió: Lula — 47,99% x Flávio — 52,01%
- Campo Grande: Lula — 38,89% x Flávio — 61,11%
- Florianópolis: Lula — 48,34% x Flávio — 51,66%
- Cuiabá: Lula — 40,42% x Flávio — 59,58%
- Porto Velho: Lula — 38,34% x Flávio — 61,66%
- Vitória: Lula — 48,18% x Flávio — 51,82%
- Palmas: Lula — 39,65% x Flávio — 60,35%
- Rio Branco: Lula — 33,45% x Flávio — 66,55%
- Boa Vista: Lula — 24,25% x Flávio — 75,75%