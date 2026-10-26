Lula venceu em São Paulo e no Rio — veja como foi o duelo com Flávio em todas as capitais

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente da República com 64. 256. 232 votos, o equivalente a 51,79% do total, no segundo turno das eleições de 2026. O petista venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos, e garantiu um novo mandato à frente do Palácio do Planalto.

O presidente venceu nas capitais de treze estados, incluindo algumas das mais populosas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Seus melhores desempenhos em termos percentuais foram em Salvador (73,24%), Teresina (67,98%), São Luís (62,05%), Aracaju (62,07%) e Recife (61,27%).

Já Flávio Bolsonaro venceu em catorze capitais, incluindo Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Manaus. Em termos percentuais, os destaques foram Boa Vista (75,75%), Rio Branco (66,55%), Goiânia (62,64%) e Curitiba (62,29%).

Entre as curiosidades, Florianópolis, capital de um estado considerado um dos mais bolsonaristas (Santa Catarina), teve um dos resultados mais apertados: Flávio Bolsonaro venceu com 51,66% dos votos, contra 48,34% de Lula. Em Porto Alegre, também na Região Sul, onde Lula, no geral, foi derrotado, o petista conquistou a maioria, com 55,84%.

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Já em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Lula abriu uma vantagem muito expressiva: recebeu 55,50% dos votos, ante 44,50% de Flávio — uma diferença de onze pontos percentuais.

A seguir, veja os percentuais e o total de votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro nas capitais brasileiras, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Capitais onde Lula venceu

São Paulo : Lula — 55,50% x Flávio — 44,50%

: Lula — 55,50% x Flávio — 44,50% Rio de Janeiro : Lula — 51,54% x Flávio — 48,46%

: Lula — 51,54% x Flávio — 48,46% Salvador : Lula — 73,24% x Flávio — 26,76%

: Lula — 73,24% x Flávio — 26,76% Fortaleza : Lula — 60,07% x Flávio — 39,93%

: Lula — 60,07% x Flávio — 39,93% Recife : Lula — 61,27% x Flávio — 38,73%

: Lula — 61,27% x Flávio — 38,73% Belém : Lula — 55,01% x Flávio — 44,99%

: Lula — 55,01% x Flávio — 44,99% Porto Alegre : Lula — 55,84% x Flávio — 44,16%

: Lula — 55,84% x Flávio — 44,16% São Luís : Lula — 62,05% x Flávio — 37,95%

: Lula — 62,05% x Flávio — 37,95% Teresina : Lula — 67,98% x Flávio — 32,02%

: Lula — 67,98% x Flávio — 32,02% João Pessoa : Lula — 53,83% x Flávio — 46,17%

: Lula — 53,83% x Flávio — 46,17% Natal : Lula — 56,00% x Flávio — 44,00%

: Lula — 56,00% x Flávio — 44,00% Aracaju : Lula — 62,07% x Flávio — 37,93%

: Lula — 62,07% x Flávio — 37,93% Macapá: Lula — 50,99% x Flávio — 49,01%

Capitais onde Flávio venceu

Brasília : Lula — 45,72% x Flávio — 54,28%

: Lula — 45,72% x Flávio — 54,28% Belo Horizonte : Lula — 49,20% x Flávio — 50,80%

: Lula — 49,20% x Flávio — 50,80% Manaus : Lula — 44,17% x Flávio — 55,83%

: Lula — 44,17% x Flávio — 55,83% Curitiba : Lula — 37,71% x Flávio — 62,29%

: Lula — 37,71% x Flávio — 62,29% Goiânia : Lula — 37,36% x Flávio — 62,64%

: Lula — 37,36% x Flávio — 62,64% Maceió : Lula — 47,99% x Flávio — 52,01%

: Lula — 47,99% x Flávio — 52,01% Campo Grande : Lula — 38,89% x Flávio — 61,11%

: Lula — 38,89% x Flávio — 61,11% Florianópolis : Lula — 48,34% x Flávio — 51,66%

: Lula — 48,34% x Flávio — 51,66% Cuiabá : Lula — 40,42% x Flávio — 59,58%

: Lula — 40,42% x Flávio — 59,58% Porto Velho : Lula — 38,34% x Flávio — 61,66%

: Lula — 38,34% x Flávio — 61,66% Vitória : Lula — 48,18% x Flávio — 51,82%

: Lula — 48,18% x Flávio — 51,82% Palmas : Lula — 39,65% x Flávio — 60,35%

: Lula — 39,65% x Flávio — 60,35% Rio Branco : Lula — 33,45% x Flávio — 66,55%

: Lula — 33,45% x Flávio — 66,55% Boa Vista: Lula — 24,25% x Flávio — 75,75%