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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
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REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
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PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
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MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
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Política

Lula venceu em São Paulo e no Rio — veja como foi o duelo com Flávio em todas as capitais

Presidente reeleito teve maioria dos votos em treze dessas cidades do país, a maioria no Nordeste; senador do PL triunfou em catorze

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 11h42 | Atualizado em 26 out 2026, 11h53
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio e Lula: cada um foi melhor em cerca de metade das capitais (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula venceu em São Paulo e no Rio — veja como foi o duelo com Flávio em todas as capitais Priorize VEJA no Google

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente da República com 64. 256. 232 votos, o equivalente a 51,79% do total, no segundo turno das eleições de 2026. O petista venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 48,21% dos votos válidos, e garantiu um novo mandato à frente do Palácio do Planalto.

O presidente venceu nas capitais de treze estados, incluindo algumas das mais populosas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Seus melhores desempenhos em termos percentuais foram em Salvador (73,24%), Teresina (67,98%), São Luís (62,05%), Aracaju (62,07%) e Recife (61,27%).

Flávio Bolsonaro venceu em catorze capitais, incluindo Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Manaus. Em termos percentuais, os destaques foram Boa Vista (75,75%), Rio Branco (66,55%), Goiânia (62,64%) e Curitiba (62,29%).

Entre as curiosidades, Florianópolis, capital de um estado considerado um dos mais bolsonaristas (Santa Catarina), teve um dos resultados mais apertados: Flávio Bolsonaro venceu com 51,66% dos votos, contra 48,34% de Lula. Em Porto Alegre, também na Região Sul, onde Lula, no geral, foi derrotado, o petista conquistou a maioria, com 55,84%.

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Já em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Lula abriu uma vantagem muito expressiva: recebeu 55,50% dos votos, ante 44,50% de Flávio — uma diferença de onze pontos percentuais.

A seguir, veja os percentuais e o total de votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro nas capitais brasileiras, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Capitais onde Lula venceu

  • São Paulo: Lula — 55,50% x Flávio — 44,50%
  • Rio de Janeiro: Lula — 51,54% x Flávio — 48,46%
  • Salvador: Lula — 73,24% x Flávio — 26,76%
  • Fortaleza: Lula — 60,07% x Flávio — 39,93%
  • Recife: Lula — 61,27% x Flávio — 38,73%
  • Belém: Lula — 55,01% x Flávio — 44,99%
  • Porto Alegre: Lula — 55,84% x Flávio — 44,16%
  • São Luís: Lula — 62,05% x Flávio — 37,95%
  • Teresina: Lula — 67,98% x Flávio — 32,02%
  • João Pessoa: Lula — 53,83% x Flávio — 46,17%
  • Natal: Lula — 56,00% x Flávio — 44,00%
  • Aracaju: Lula — 62,07% x Flávio — 37,93%
  • Macapá: Lula — 50,99% x Flávio — 49,01%

Capitais onde Flávio venceu

  • Brasília: Lula — 45,72% x Flávio — 54,28%
  • Belo Horizonte: Lula — 49,20% x Flávio — 50,80%
  • Manaus: Lula — 44,17% x Flávio — 55,83%
  • Curitiba: Lula — 37,71% x Flávio — 62,29%
  • Goiânia: Lula — 37,36% x Flávio — 62,64%
  • Maceió: Lula — 47,99% x Flávio — 52,01%
  • Campo Grande: Lula — 38,89% x Flávio — 61,11%
  • Florianópolis: Lula — 48,34% x Flávio — 51,66%
  • Cuiabá: Lula — 40,42% x Flávio — 59,58%
  • Porto Velho: Lula — 38,34% x Flávio — 61,66%
  • Vitória: Lula — 48,18% x Flávio — 51,82%
  • Palmas: Lula — 39,65% x Flávio — 60,35%
  • Rio Branco: Lula — 33,45% x Flávio — 66,55%
  • Boa Vista: Lula — 24,25% x Flávio — 75,75%
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TAGS:
Eleições 2026
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