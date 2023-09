Lula vê Bolsonaro ‘altamente comprometido’ após delação de Mauro Cid

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou rapidamente nesta segunda-feira, 11, sobre o acordo de delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa em Nova Délhi, na Índia, onde participou da cúpula do G20, o petista afirmou que o ex-presidente está ‘altamente comprometido’, mas evitou comentar detalhes da colaboração e destacou que não conhece o seu conteúdo.

“Eu não posso dar palpite do que eu não conheço”, disse Lula sobre a delação de Cid, antes de comentar a situação de Bolsonaro. “Eu acho que ele está altamente comprometido. A cada dia vão aparecer mais coisas, e a cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela até os dentes. É isso que vai ficar claro. O tempo vai se encarregar.”

O presidente ainda ironizou o ex-capitão pelo caso das joias. “A única chance que ele tinha de não participar disso (a tentativa de golpe) era quando ele estava preocupado em vender as joias. Fora isso, ele é o responsável por parte das coisas ruins que aconteceram no nosso país.”

O ministro do STF Alexandre de Moraes homologou o acordo de delação de Cid no sábado 9. Em seguida, o magistrado autorizou a saída da prisão do ex-ajudante de ordens, que teve cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira e o afastamento de suas funções no Exército.

