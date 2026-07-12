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Política

Lula vai evitar pauta de costumes e focar em valores cristãos para atrair evangélicos

PT elaborou estratégia que visa reduzir vantagem que Flávio Bolsonaro tem no seguimento religioso

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h33
Mais de 60% dos paulistas reprovam governo de petista
Presidente Lula: reprovação de evangélicos e de católicos  (Ricado Stuckert/PR)
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Lula vai evitar pauta de costumes e focar em valores cristãos para atrair evangélicos Priorizar nos meus resultados Google

O PT traçou uma estratégia que visa aproximar o partido e Lula dos eleitores evangélicos durante a campanha eleitoral. A legenda quer diminuir a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário do petista na disputa ao Planalto, no segmento que foi majoritariamente conquistado pela oposição ao longo dos anos, principalmente após a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018.

O plano está estruturado e visa ajudar Lula a conquistar alguma vantagem sobre Flávio Bolsonaro no momento em que o senador atravessa uma crise em sua pré-campanha.

Desde que veio a público a relação do candidato do PL com  Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a popularidade dele entre os evangélicos caiu. No levantamento da Genial/Quaest divulgado em maio, ele aparecia com 49% das intenções de voto neste segmento. Em junho, o índice caiu para 41%.

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Um dos pilares dessa estratégia do PT é evitar ao máximo qualquer tema relacionado à pauta de costumes – como a legalização do aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A defesa da linguagem neutra, um assunto relevante para alguns nichos da esquerda, também será ignorada. Essa agenda sempre foi usada pelos adversários do petista para desgastá-lo junto aos evangélicos.

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Outro ponto da estratégia do PT é orientar a militância evangélica – cerca de 500 mil filiados – a associar os programas sociais do governo aos valores verdadeiramente cristãos, enfatizando que o governo Lula está preocupado com a família, com o combate à fome, com a busca pela justiça social e com a solidariedade aos mais pobres.

O objetivo do PT é fazer um contraponto justamente ao discurso que ajudou a popularizar Jair Bolsonaro junto ao público evangélico, quando se tornou presidente com o lema “Deus, pátria e família”.

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Outra aposta dos petistas será bater na tecla de que o partido não tem interesse em instrumentalizar as igrejas, ou a fé, a exemplo do que sempre fez Bolsonaro.

Com a ajuda de 27 núcleos distribuídos por todos os Estados da federação, o PT quer reforçar a imagem de que a esquerda não quer transformar altar em palanque.

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“Nosso projeto é o projeto das comunidades evangélicas. Nós não vamos manipular a fé de ninguém. Não vamos fazer disputa político eleitoral usando a fé de ninguém. Nós temos que construir o espaço de diálogo”, afirmou Edinho Silva, presidente nacional do PT.

A estratégia não é nova e, nas vezes em que já foi testada, os resultados não foram muitio bons.

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