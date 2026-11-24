O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), confirmou nesta terça-feira, 24, a ida do presidente Lula à Universidade Federal Fluminense (UFF) na próxima sexta. O petista irá agradecer pessoalmente aos estudantes que iniciaram a mobilização no país pela virada no segundo turno. Neves recebeu uma ligação do Palácio do Planalto e conversou com Lula sobre os detalhes da sua visita a Niterói. Depois do encontro na UFF, ele vai à Praça do Povo, no Caminho Niemeyer, onde será recebido por jovens da cidade. A agenda do presidente no município começa às 9h.

Niterói foi a única cidade da Região Metropolitana do Rio onde Lula venceu nos dois turnos. “Foi aqui, com a juventude universitária da UFF, que se iniciou o levante decisivo para a virada do presidente Lula nas eleições de 2026”, afirmou o prefeito de Niterói. Na noite de 5 de outubro, um dia após a votação em primeiro turno — que terminou com Flávio Bolsonaro (PL) na frente —, alunos da Faculdade de Direito da UFF saíram às ruas da cidade pela eleição de Lula, inspirando universitários de todo o país.

Esta será a primeira agenda de Lula em um município após vencer nas urnas.