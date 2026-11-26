A viagem do presidente Lula (PT) a Niterói nesta sexta-feira, 27, não incluirá mais a visita à Universidade Federal Fluminense (UFF), como era esperado pela comunidade acadêmica. Alunos e professores receberam informação de que, por razões logísticas, o petista seguirá direto para o ato programado no Caminho Niemeyer, que comporta público maior e é organizado pela prefeitura.

O petista disse em vídeo com André Janones (Rede-MG) que iria à cidade agradecer pessoalmente os estudanes da UFF pela onda da virada no segundo turno. Na noite do dia 5 de outubro, sob chuva, alunos da Faculdade de Direito foram às ruas do município apoiar o petista, inspirando universitários de todo o país.

A agenda oficial do presidente informa que ele encontrará no Caminho Niemeyer a juventude e o movimento estudantil da cidade. Representantes da UFF ouvidos pela reportagem se dizem “frustrados”. A opinião é de que um encontro dentro da universidade teria um simbolismo maior. Já alunos que puxaram as passeatas afirmam entender a decisão por um local mais amplo. “Por mais que seja na cidade, havia a questão da territorialidade, de ser dentro da UFF”, avalia Gustavo Duarte, aluno da Faculdade de Direito, ponderando. “Desde que tenha espaço para a mobilização dos estudantes e dos respresentantes da universidade no ato, pode ser interessante”.

Niterói é o único município da Região Metropolitana do Rio onde Lula ganhou nos dois turnos.