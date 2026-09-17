Lula vai a MG após queda nas pesquisas eleitorais
Presidente cumpre agenda em Montes Claros nesta quinta-feira com visita institucional e ato com apoiadores
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Montes Claros (MG) nesta quinta-feira, 17. A ida à região norte-mineira se dividirá em duas etapas, com um compromisso institucional e um encontro com apoiadores locais.
Às 16h, o chefe do Executivo visita o complexo industrial da Eurofarma — um dos maiores do setor farmacêutico no Hemisfério Sul. Após conhecer a linha de produção de embalagens de medicamentos, Lula seguirá para uma caminhada junto da militância local.
No ato, junto ao presidente, estarão o candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, as postulantes ao Senado Federal Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de nomes que disputam cargos no Legislativo estadual e federal.