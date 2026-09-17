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Política

Lula vai a MG após queda nas pesquisas eleitorais

Presidente cumpre agenda em Montes Claros nesta quinta-feira com visita institucional e ato com apoiadores

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 07h01 | Atualizado em 17 set 2026, 07h11
Homem idoso de cabelos e barba brancos, terno azul-marinho, camisa azul-clara e gravata bege estampada, com a mão direita no queixo, pensativo, olhando para frente. Ao fundo, a bandeira do Brasil desfocada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Montes Claros (MG) nesta quinta-feira, 17. A ida à região norte-mineira se dividirá em duas etapas, com um compromisso institucional e um encontro com apoiadores locais.

Às 16h, o chefe do Executivo visita o complexo industrial da Eurofarma — um dos maiores do setor farmacêutico no Hemisfério Sul. Após conhecer a linha de produção de embalagens de medicamentos, Lula seguirá para uma caminhada junto da militância local.

No ato, junto ao presidente, estarão o candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, as postulantes ao Senado Federal Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de nomes que disputam cargos no Legislativo estadual e federal.

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