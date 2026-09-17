Lula vai a MG após queda nas pesquisas eleitorais

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O presidente Lula estará em Montes Claros (MG) nesta quinta-feira (17) para uma agenda dividida em duas partes. Ele visitará o complexo industrial da Eurofarma, um dos maiores do setor farmacêutico, e em seguida participará de uma caminhada com apoiadores e candidatos locais.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em Montes Claros (MG) nesta quinta-feira, 17. A ida à região norte-mineira se dividirá em duas etapas, com um compromisso institucional e um encontro com apoiadores locais.

Às 16h, o chefe do Executivo visita o complexo industrial da Eurofarma — um dos maiores do setor farmacêutico no Hemisfério Sul. Após conhecer a linha de produção de embalagens de medicamentos, Lula seguirá para uma caminhada junto da militância local.

No ato, junto ao presidente, estarão o candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, as postulantes ao Senado Federal Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de nomes que disputam cargos no Legislativo estadual e federal.