Lula usará COP27 para mostrar ao mundo política ambiental do novo governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá uma agenda cheia nesta quarta-feira, 16, na conferência do clima das Nações Unidas, a COP 27.

Ele participa a partir das 6 da manhã, horário de Brasília, do painel Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática com os governadores Waldez Góes (PDT-AP) Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).

Depois, a partir das 12h15, Lula fará um pronunciamento na área das Nações Unidas. Ele também terá um encontro bilateral com o comissário climático da União Europeia, o holandês Frans Timmermans.

Nesta terça-feira, o petista se reuniu, a portas fechadas, com os enviados americano e chinês para o clima, John Kerry e Xie Zhenhua. De acordo com sua assessoria, nos encontros o presidente eleito reiterou sua intenção de levar o Brasil de volta às conversas sobre meio ambiente e questões globais sem negacionismo sobre o aquecimento do planeta provocado pela ação humana. O americano e o chinês são velhos conhecidos de conferências climáticas e, na COP26 em Glasgow, na Escócia, contribuíram para que houvesse consenso na declaração final.

Também nesta terça, Lula também conversou por telefone com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, que o convidou oficialmente para a conferência no balneário de Sharm el-Sheikh, às margens do Mar Vermelho, e cedeu hospedagem para o petista.

Na quinta, o presidente eleito terá um encontro com representantes da sociedade civil brasileira no Brazil Climate Action Hub — iniciativa que está em sua terceira COP consecutiva. Foi lançada em 2019 após o governo Bolsonaro e o MMA, então sob o comando de Ricardo Salles, não pôr um pavilhão naquela COP. Desde então, tem sido um espaço de reflexão e crítica às políticas ambientais da gestão atual.

Na sexta-feira (18), Lula segue para Portugal, onde se encontra com autoridades portuguesas. Ele retorna para o Brasil no fim de semana.