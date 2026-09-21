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Política

Lula: Trump não tem o direito de governar outros países

Presidente, que está em Nova York para Assembleia da ONU, concedeu entrevista à 'CNN Internacional'

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 16h27 | Atualizado em 22 set 2026, 10h55
Homem branco, calvo, com barba e bigode grisalhos, vestindo terno azul-marinho e gravata azul clara estampada, gesticula com as mãos enquanto fala. Ao fundo, desfocada, uma bandeira do Brasil e uma luminária.
Lula concede entrevista à CNN Internacional (Reprodução/.)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista nesta segunda-feira, 21, à CNN Internacional e disse não concordar com o modo como Donald Trump governa os Estados Unidos nem como ele tenta interferir em outros países.

“Ele foi eleito para ser o presidente norte-americano, tem o direito de governar. Mas não tem o direito de governar outros países”, declarou Lula no programa da jornalista Christiane Amanpour. Ele está em Nova York para a Assembleia-Geral da ONU, que começa nesta terça-feira, 22.

O presidente voltou a dizer que considera a maneira de governar de Trump semelhante à de um imperador. “Ele tem um jeito de governar, ‘eu sou o mais forte, o mais rico, eu posso fazer tudo e os outros têm que obedecer’. Eu não concordo com isso”, falou.

Ele também comentou sobre as expectativas para a eleição brasileira e o empate técnico nas pesquisas com Flávio Bolsonaro (PL). “Toda eleição eu fico preocupado, porque só saberemos o resultado quando abrirem a urna. O que está em jogo no Brasil hoje não é a escolha de uma pessoa ou de um partido contra o outro, mas a escolha entre democracia e barbárie”, afirmou.

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