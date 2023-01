Lula toma posse neste domingo para seu terceiro mandato como presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) toma posse neste domingo, 1º, em Brasília, para seu terceiro mandato como presidente da República. O petista derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de outubro e volta ao poder depois de comandar o governo entre 2003 e 2010.

Bolsonaro deixou o país rumo à Flórida na sexta-feira, antes do final de seu mandato, e não vai entregar a faixa presidencial ao novo mandatário. Com a recusa do vice Hamilton Mourão de cumprir o ritual no lugar de Bolsonaro, ainda é uma incógnita como será feito o ato simbólico neste domingo.

A cerimônia de hoje terá segurança reforçada, diante da preocupação das autoridades com atos de radicais bolsonaristas. Apoiadores do agora ex-presidente passaram a ocupar a frente de quartéis militares pelo país, pedindo uma intervenção após a derrota de Bolsonaro. No dia 24, um bolsonarista foi preso em Brasília ao tentar realizar um atentado a bomba perto do aeroporto da capital federal.

Como mostrou VEJA em sua atual edição, Lula retorna ao Planalto para governar um país mais desenvolvido e menos desigual do que o de duas décadas atrás — mas com alguns dos mesmos problemas de 2003 e outros desafios novos, herdados dos últimos anos.

Neste domingo, Lula e o vice Geraldo Alckmin vão seguir em cortejo a partir das 14h20 pela Esplanada até o Congresso. Eles estarão acompanhados das mulheres, Janja e Lu Alckmin. No Parlamento, a partir das 15h, os dois serão empossados em sessão solene. Depois, seguem para a subida da rampa do Planalto e entrega da faixa presidencial, às 16h30. Em seguida, Lula deve discursar. Já com a faixa, o petista cumprimentará autoridades e governantes estrangeiros e dará posse aos seus ministros. A equipe de Lula também organizou um festival de música, o Festival do Futuro, com apresentações em dois palcos em frente à Esplanada antes e depois da cerimônia de posse.

Confira o roteiro da cerimônia de posse:

14h20 – Desfile de Lula em carro pela Esplanada

15h00 – Cerimônia de posse presidencial no Congresso

16h30 – Subida da rampa do Palácio do Planalto e cerimônia posterior

18h00 – Posse dos ministros de governo

19h30 – Jantar com chefes de Estado estrangeiros no Itamaraty