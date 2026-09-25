Lula: ‘Times de futebol vão ter que arrumar dinheiro de outro jeito, porque bets vão acabar’

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai assinar uma medida provisória (MP) nesta sexta-feira, 25, para proibir o funcionamento de bets no Brasil. Lula criticou a dependência dos times de futebol dessas empresas e destacou os graves prejuízos sociais e financeiros das apostas virtuais, mencionando casos de endividamento e ludopatia.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que vai assinar uma medida provisória (MP) nesta sexta-feira, 25, para proibir o funcionamento de bets no Brasil e afirmou que os times de futebol que são patrocinados por essas empresas terão de arranjar outra forma de ganhar dinheiro para manter suas atividades.

“Mandaram uma carta para mim, dizendo que, se eu acabar com as bets, eu vou acabar com os times de futebol. Os times de futebol não têm direito de querer sobreviver às custas da dívida do povo pobre. O torcedor já compra a camisa, vai ao estádio. Aprovamos uma lei para os times virarem empresas, mas ninguém virou, porque eles querem mamar nas bets. Vão ter que arrumar outro jeito de arrumar dinheiro porque a bet vai acabar“, declarou Lula durante comício no Recife, capital de Pernambuco, há pouco.

O presidente também destacou os prejuízos das apostas virtuais para a população, ao defender a MP que deve assinar ainda hoje em São Paulo, no final da tarde. “Tem muita gente devendo, que pega dinheiro emprestado, dinheiro da comida do filho, do leite da criança, e vai jogar. Tem muita gente doente por causa do jogo (…). Eu vou acabar com as bets. O dinheiro do jogo é para comprar comida para as crianças. Se estiver com vontade de jogar, compre um litro de leite para a sua casa. Não é correto gastar o que não tem para tentar ganhar o que não existe, ficar acreditando em mentira (…)”, comentou o petista.

Em outro momento, ele também destacou histórias que ficou sabendo sobre prejuízos financeiros advindos das bets, dentre eles a de uma funcionário do Palácio da Alvorada, que ele disse que tentou se matar três vezes por causa do endividamento. “Eu conheço uma comerciante que está devendo 730 mil reais (…). Conheço uma funcionária lá do Alvorada que tentou se enforcar três vezes porque está devendo e não tem como pagar (…). Não acho correto o brasileiro ficar doente e estar se matando por causa de uma doença chamada ludopatia”, disse Lula.

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Ao seu lado enquanto discursava, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) aplaudiu as falas do presidente sobre a proibição das bets. No entanto, no ano passado, quando ainda estava no comando da cidade, ele foi responsável por sancioanar uma lei municipal que reduziu de 5% para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) para serviços de jogos, loterias e sorteios.

A cidade do Recife é fortemente marcada pela presença das bets, seja nos estádios de futebol ou nas grandes festas culturais, como o Carnaval. A situação é usada pela atual governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), que é a maior adversária de Campos na disputa eleitoral estadual. Ela apoia o fim da bets no país e tem criticado o socialista por sua legislação de abril de 2025.

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Tanta a fala de Lula contra as Bets quanto sua decisão de assinar uma MP que as proíba no país têm relação direta com a desaprovação popular sobre as apostas virtuais. Na última terça-feira, 22, uma pesquisa do AtlasIntel mostrou que quase 90% dos brasileiros acha que as bets levam à população a prejuízo financeiro.

Ao mesmo tempo, a maioria dos entrevistados, 36% diz que Lula é o maior responsável pela disseminação das bets no Brasil. Clique aqui para conferir os dados.

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Ainda no mesmo comício, Lula falou sobre seu principal adversário na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), associando-o ao banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master. “Votar na família Bolsonaro é votar no [Daniel] Vorcaro, é votar na quadrilha que assaltou a previdência social, é votar no cara que vai dormir enrolado na bandeira americana, porque eles são traidores [da pátria]”, declarou.

Eleições pernambucanas

O presidente Lula também fez campanha por seus aliados no estado. Tendo sido sempre simpático à Raquel Lyra, ele foi enfático ao defender a candidatura de João Campos para substituí-la. A fala do petista tem peso grande no estado, visto que ele é o maior cabo eleitoral naquele território.

“Quem gosta de educação, vota em Lula e João; quem gosta de saúde, vota em Lula e João; quem quer ver Pernambuco e o Brasil melhor, vota no 13 e no 40”, declarou. “Estou convencido, João, que você vai ser eleito pela maioria do voto das mulheres aqui”, completou, fazendo referência ao tombo eleitoral de Raquel Lyra entre as mulheres, segundo pesquisa Quaest desta semana.

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Lula também fez falas semelhantes para os candidatos ao Senado que estão na chapa de João Campos. A chapa de Raquel Lyra tem um candidato apoiador do petista declaradamente, o deputado Tulio Gadelha (PSD). “Para o Senado, vocês não podem votar em alguém que não esteja alinhado comigo e com João. Aliás, eu sei que tem um candidato aí que foi ministro da Educação [Mendonça Filho], eu não vou falar o nome dele para não fazer propaganda, mas ele não é do bem. Vocês vão votar 123, na Marília; depois 130, no Humberto; depois 40, João [Campos, para o governo]”, falou o presidente.