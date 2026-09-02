Lula terá termômetro real de chance de promessas de Alcolumbre serem entregues

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá nas próximas horas o termômetro real sobre as chances de as promessas feitas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serem entregues.

Na semana passada, o amapaense sinalizou ao petista que as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública avançariam pelo menos na CCJ do Senado antes das eleições.

As duas matérias podem ser apreciadas nesta quarta-feira pelo colegiado comandado por Otto Alencar.

A oposição ao Palácio do Planalto tentará brecar o avanço das medidas por saber que isso poderia favorecer Lula junto ao eleitorado.

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Alcolumbre não fez nenhum compromisso de entregar a aprovação das medidas no plenário antes do primeiro turno da eleição, mas integrantes da base governista ainda insistirão na articulação para garantir esse desfecho.