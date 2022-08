Lula tentou convencer mãe de Gil do Vigor a se candidatar

Uma reportagem publicada na edição de VEJA desta semana mostra a importância para os partidos dos chamados puxadores de voto. As legendas disputam o passe de celebridades, artistas, atletas e influenciadores como forma de aumentar suas bancadas no Congresso ou nas Assembleias Legislativas. Recentemente, Lula, que lidera a corrida presidencial, se empenhou para tentar convencer Jacira Santana a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Jacira é mãe do economista Gilberto José Nogueira Junior, que ficou nacionalmente conhecido como Gil do Vigor, após participar do reality Big Brother Brasil. O ex-presidente esteve três vezes com a mãe do ex-BBB. O último encontro foi no mês passado. Ela conta que se filiou ao PT em 2002, ficou um tempo fora do partido e depois voltou a se filiar novamente, mas decidiu que ainda não é a hora de ingressar na política. “Vou me preparar melhor”, diz ela.

O convite faz parte da estratégia de Lula e do PT para ampliar a bancada do partido em Pernambuco, aproveitando a fama conquistada pelo ex-BBB. “O Lula me incentivou, a Janja também”, revela Jacira. “A Jana, aliás, ia ser a minha cabo eleitoral”. Até um “nome de campanha” já havia sido escolhido para ela: “Mainha Vigorosa”.

Jacira afirma que também pesou em sua decisão de postegar a candidatura o fato de que isso poderia atrapalhar a vida financeira do filho, que está estudando nos Estados Unidos. Gil do Vigor tem contratos de publicidade que o impedem de participar de campanhas políticas. Se dependesse somente da vontade dos políticos, mãe e filho estariam no palanque. O ex-BBB foi convidado para ser candidato a vice-governador de Pernambuco na chapa de Marília Arraes (Solidariedade). Ele também recusou.