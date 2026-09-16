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Política

Lula tenta se descolar de Moraes e deixar claro o presidente que o indicou, em meio à crise no STF

Tentativa de evitar que a proximidade construída nos últimos anos seja explorada eleitoralmente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h28 | Atualizado em 16 set 2026, 14h25
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Lula tenta se descolar de Moraes e deixar claro o presidente que o indicou, em meio à crise no STF Priorizar nos meus resultados Google

A declaração de Lula de que não foi responsável pela indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal faz parte de uma tentativa clara de afastar sua imagem da crise que envolve o ministro e a Corte. A avaliação é do editor de VEJA José Benedito da Silva, que, no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, afirmou que Moraes se tornou um “ativo bastante tóxico” para o presidente diante da possibilidade de exploração eleitoral do episódio pela oposição (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao comentar a manifestação de Lula, José Benedito ressaltou, porém, que a proximidade entre o atual presidente e o ministro, indicado por Michel Temer, aumentou nos últimos anos. “Lula se aproximou demais de Alexandre de Moraes”, afirmou.

O raio-x dos ministros do STF

Por que Lula quer se afastar de Moraes?

Segundo José Benedito, a tentativa de distanciamento ocorre porque a relação construída entre Lula e Moraes passou a representar um risco político para o presidente no momento em que o ministro enfrenta questionamentos. Para o editor, o ministro passou a ser “o principal personagem utilizado na exploração eleitoral” da crise pela oposição a Lula.

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O editor afirmou que Lula e Moraes mantiveram encontros e foram interlocutores frequentes nos últimos anos. Por isso, considera difícil apagar agora a associação entre ambos.

A crise do STF pode afetar a eleição?

Essa é, para José Benedito, a principal questão ainda sem resposta. O editor afirmou que as próximas pesquisas poderão mostrar se o episódio terá capacidade de produzir mudanças relevantes na disputa presidencial. “A outra dúvida é o quanto essa toxicidade, vamos dizer assim, do Moraes vai interferir de fato na eleição presidencial”, afirmou.

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José Benedito disse esperar que os levantamentos realizados depois do desfecho do julgamento indiquem o potencial eleitoral da crise e da decisão tomada pelo Supremo.

O distanciamento de Lula deve aumentar?

O editor acredita que sim. “Por via das dúvidas, eu acho que o Lula não quer, de fato, ter a imagem dele associada ao Alexandre de Moraes”, afirmou. “Esse movimento ainda deve ficar cada vez mais forte, cada vez mais firme.”

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A tentativa de atribuir a relação institucional com Moraes ao governo que o indicou, portanto, é vista por José como parte desse movimento. O desafio para Lula será saber se a lembrança da indicação feita por Temer conseguirá se sobrepor, aos olhos do eleitor, à proximidade que presidente e ministro construíram nos últimos anos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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