Lula tem vantagem sobre Flávio no maior colégio eleitoral do Norte, diz pesquisa
Presidente tem 44,7% da preferência dos eleitores do Pará, segundo a AtlasIntel
Nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) entre os eleitores do Pará. O presidente tem 44,7% das intenções de voto, ante 37,2% do senador. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Na eleição estadual, os candidatos apoiados por Lula também aparecem na liderança: Hana Ghassan (MDB) tem vantagem na disputa pelo governo e Helder Barbalho (MDB), pelo Senado.
Apesar da posição confortável do presidente, ele oscilou para baixo no limite da margem de erro na comparação com a última rodada, publicada em agosto. Naquele mês, ele tinha 48,9% da preferência. O único candidato a se movimentar fora da margem foi Augusto Cury (Avante), que passou de 2,5% para 9,2%.
Veja os números da eleição para presidente entre eleitores do Pará:
- Lula (PT): 44,7%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37,2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 9,2%
- Renan Santos (Missão): 4,2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 0,5%
- Romeu Zema (Novo): 0,5%
- Outros: 0,3%
- Branco/nulo: 1,7%
- Não sei: 1,7%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.212 entrevistas pela internet entre os dias 5 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PA-09626/2026 e BR-07955/2026.