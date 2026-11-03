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Política

Lula tem mais um trunfo, diz cientista político após avanço de pauta do governo

Em entrevista ao VEJA em Foco, Elias Tavares analisa os desdobramentos de uma decisão importante do Senado e seus impactos na articulação política do presidente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 22h20
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Lula tem mais um trunfo, diz cientista político após avanço de pauta do governo Priorize VEJA no Google

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública em dois turnos pelo Senado representa uma vitória política para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reforça os resultados de sua aproximação com o comando do Congresso. A avaliação é do cientista político Elias Tavares, que participou do programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Para o especialista, o avanço de uma das principais apostas do governo mostra que a articulação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, começa a produzir resultados concretos. “Agora é evidente que o Lula tem mais um trunfo”, afirmou. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Os desafios do governo Lula 4

Como a aprovação da PEC fortalece Lula?

Na avaliação de Elias Tavares, a aprovação da proposta ganha relevância por ocorrer em um Senado no qual o governo enfrentava expectativas de dificuldades para avançar em suas prioridades. O cientista político considera que a votação demonstra a capacidade de articulação de Lula com parlamentares e dirigentes do Congresso.

“É evidente que é uma vitória importante para o presidente Lula nessa conjuntura”, afirmou. Segundo ele, o resultado também está associado à aproximação política construída entre Lula, Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, especialmente no período próximo ao segundo turno das eleições presidenciais.

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Para Tavares, o presidente do Senado tem desempenhado um papel importante nesse movimento. “Essa entrega de Davi Alcolumbre ao governo, essa aproximação que foi feita muito próxima ali do segundo turno entre Hugo Motta, Davi Alcolumbre, o presidente Lula está mostrando que tem esses frutos”, disse o especialista.

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Por que a segurança pública se tornou um trunfo para o governo?

O cientista político destacou que a aprovação da PEC ocorre em um momento em que Lula busca ampliar o protagonismo do governo federal no debate sobre segurança pública. Segundo Tavares, a proposta se soma à reorganização da área no Executivo e oferece ao presidente mais um instrumento político para sustentar essa agenda.

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“Ele está trazendo a pauta para si”, avaliou. Para o especialista, o avanço da proposta permite ao governo reforçar sua atuação em um tema que deverá continuar ocupando espaço importante nas discussões políticas.

Quais desafios ainda permanecem?

Apesar de considerar a aprovação uma vitória política, Elias Tavares ponderou que a implementação da agenda de segurança pública deverá enfrentar resistências, especialmente na relação entre o governo federal e os estados.

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“A gente sabe que será ainda muito polêmico. Os governadores vão requerer ali o seu protagonismo”, afirmou o cientista político, ao mencionar as disputas sobre a atuação das forças de segurança.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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PEC
Segurança Pública
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