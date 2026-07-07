Lula tem mais eleitores de direita do que Flávio tem na esquerda, segundo pesquisa
Último levantamento do Datafolha mostra que petista abocanha parcela importante de votantes de campos políticos distintos daquele em que ele se encaixa
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, entre seus possíveis eleitores, mais votantes identificados com a centro-direita e a direita do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem entre aqueles que se dizem de centro-esquerda e esquerda — segundo aponta o último levantamento do Datafolha. Para chegar a essa conclusão, o instituto ouviu 2.004 eleitores em 139 municípios, presencialmente, entre os dias 17 e 18 de junho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
O levantamento mostra que, dentro do grupo daqueles que dizem que votarão em Lula, soma 24% os eleitores que se definem como sendo de direita (5%) ou centro-direita (19%). Já entre aqueles que pretendem votar em Flávio, o grupo que se define como de esquerda (3%) ou centro-esquerda (15%) soma 18%.
Lula (PT):
- Direita: 5%
- Centro-direita: 19%
- Centro: 16%
- Centro-esquerda: 36%
- Esquerda: 24%
Flávio Bolsonaro (PL):
- Direita: 25%
- Centro-direita: 38%
- Centro: 17%
- Centro-esquerda: 15%
- Esquerda: 3%
A percepção numérica é apontada pelo Datafolha em um mesmo momento em que alguns setores da direita já abandonam a candidatura de Flávio à Presidência da República. Acumulando polêmicas, o senador não tem contado com apoio enfático de três principais cabos eleitorais do seu campo: o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
A ex-primeira-dama, inclusive, fez movimentos públicos que contaram pontos contra a candidatura de Flávio, ao afirmar que ele a maltratou e a desrespeitou, pedindo para ela ficar fora das decisões políticas da família e do PL.
A mesma pesquisa Datafolha mostra que Lula lidera as intenções de voto no primeiro e no segundo turno atualmente. No segundo momento, o petista tem 47% contra 43% do senador.
Ao todo, os entrevistados responderam a dezesseis perguntas sobre os candidatos, levando o instituto a concluir que há controvérsias consistentes entre os eleitores e as pautas defendidas por seus candidatos. Para 34% dos eleitores de Flávio, por exemplo, a posse de armas deve ser proibida por ameaçar a vida das pessoas — mesmo o candidato sendo abertamente favorável à posse.
Do outro lado, 26% dos eleitores de Lula dizem que leis trabalhistas atrapalham mais o crescimento das empresas do que protegem os trabalhadores — mesmo com o presidente insistindo fortemente no fim da escala 6X1 neste ano.
Um ponto em comum dos dois grupos de eleitores é que a maioria defende que adolescentes infratores deveriam ser punidos como adultos no Brasil. A ideia é defendida por 61% dos eleitores de Lula e por 81% dos eleitores de Flávio.