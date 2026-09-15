Lula tem entre 50% e 55% no estado do vice de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data revela ampla liderança de Lula em Alagoas, com 50% no 1º turno e 55% no 2º turno, superando Flávio Bolsonaro. O levantamento também aponta alta rejeição a Bolsonaro (57%) e forte aprovação do governo Lula (58%) no estado. Confira os números completos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% a 55% das intenções de votos no estado de Alagoas, reduto do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), que é vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário do petista, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidas 1.600 pessoas do estado entre os dias 10 e 14 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 50% das intenções de voto no estado, ou metade da população, enquanto Flávio aparece com 31%, 19 pontos a menos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. No segundo turno, o petista consegue avançar para 55%, e Flávio vai a 37%. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Lula (PT): 50%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (Missão): 3%

Nulo/Branco: 3%

NS / NR: 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Segundo turno

Lula (PT): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 3%

Rejeições

O resultado é consequência do nível de rejeição de Flávio Bolsonaro, que chega a 57% neste quesito entre os alagoanos.

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Flávio Bolsonaro (PL): 57%

Pablo Marçal (PRTB): 40%

Renan Santos (Missão): 38%

Lula (PT): 36%

Ronaldo Caiado (PSD): 26%

Escritor Augusto Cury (Avante): 24%

Zema (Novo): 21%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 16%

Edmilson Costa (PCB): 16%

Hertz Dias (PSTU): 16%

Rui Costa Pimenta (PCO): 15%

Samara Martins (UP): 13%

Clariana Barão (DC): 13%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 1%

O governo Lula na visão dos alagoanos

O governo Lula é aprovado pel maioria da população do estado, chegando a atingir 58% de boa aprovação.

Aprovação:

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Aprova: 58%

Desaprova: 37%

NS / NR: 5%

Avaliação:

Ótimo/Bom: 40%

Ruim/Péssimo: 34%

Regular: 24%

NS / NR: 2%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05711/2026.

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