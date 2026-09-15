Lula tem entre 50% e 55% no estado do vice de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data aponta larga vantagem de Lula no primeiro e segundo turno em Alagoas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% a 55% das intenções de votos no estado de Alagoas, reduto do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), que é vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário do petista, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidas 1.600 pessoas do estado entre os dias 10 e 14 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem 50% das intenções de voto no estado, ou metade da população, enquanto Flávio aparece com 31%, 19 pontos a menos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. No segundo turno, o petista consegue avançar para 55%, e Flávio vai a 37%. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Nulo/Branco: 3%
- NS / NR: 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Pablo Marçal (PRTB): 1%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
Segundo turno
- Lula (PT): 55%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe / Não respondeu: 3%
Rejeições
O resultado é consequência do nível de rejeição de Flávio Bolsonaro, que chega a 57% neste quesito entre os alagoanos.
- Flávio Bolsonaro (PL): 57%
- Pablo Marçal (PRTB): 40%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Lula (PT): 36%
- Ronaldo Caiado (PSD): 26%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 24%
- Zema (Novo): 21%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 16%
- Edmilson Costa (PCB): 16%
- Hertz Dias (PSTU): 16%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 15%
- Samara Martins (UP): 13%
- Clariana Barão (DC): 13%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 1%
O governo Lula na visão dos alagoanos
O governo Lula é aprovado pel maioria da população do estado, chegando a atingir 58% de boa aprovação.
Aprovação:
- Aprova: 58%
- Desaprova: 37%
- NS / NR: 5%
Avaliação:
- Ótimo/Bom: 40%
- Ruim/Péssimo: 34%
- Regular: 24%
- NS / NR: 2%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05711/2026.