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Política

Lula tem entre 50% e 55% no estado do vice de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa

Levantamento do Real Time Big Data aponta larga vantagem de Lula no primeiro e segundo turno em Alagoas

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h17
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Lula tem entre 50% e 55% no estado do vice de Flávio Bolsonaro, aponta pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% a 55% das intenções de votos no estado de Alagoas, reduto do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), que é vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário do petista, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidas 1.600 pessoas do estado entre os dias 10 e 14 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 50% das intenções de voto no estado, ou metade da população, enquanto Flávio aparece com 31%, 19 pontos a menos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. No segundo turno, o petista consegue avançar para 55%, e Flávio vai a 37%. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 50%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS / NR: 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Pablo Marçal (PRTB): 1%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 1%

Segundo turno

  • Lula (PT): 55%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe / Não respondeu: 3%

Rejeições

O resultado é consequência do nível de rejeição de Flávio Bolsonaro, que chega a 57% neste quesito entre os alagoanos.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 57%
  • Pablo Marçal (PRTB): 40%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Lula (PT): 36%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 26%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 24%
  • Zema (Novo): 21%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 16%
  • Edmilson Costa (PCB): 16%
  • Hertz Dias (PSTU): 16%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 15%
  • Samara Martins (UP): 13%
  • Clariana Barão (DC): 13%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula na visão dos alagoanos

O governo Lula é aprovado pel maioria da população do estado, chegando a atingir 58% de boa aprovação.

Aprovação:

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  • Aprova: 58%
  • Desaprova: 37%
  • NS / NR: 5%

Avaliação:

  • Ótimo/Bom: 40%
  • Ruim/Péssimo: 34%
  • Regular: 24%
  • NS / NR: 2%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05711/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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