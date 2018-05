Lula tem compromisso na Justiça Federal de Curitiba

O ex-presidente Lula deixará o prédio da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba na manhã do próximo dia 21, uma quinta-feira, para ser ouvido, por videoconferência, na Justiça Federal da capital paranaense. O interrogatório faz parte da ação penal na qual ele é réu por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo a compra dos caças suecos pelo Brasil durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. O filho caçula do ex-presidente, Luís Cláudio Lula da Silva, e o casal Mauro Marcondes e Cristina Mautoni são também réus.

O processo tramita na Justiça Federal de Brasília. O juiz Vallisney Oliveira, responsável pelo caso, enviou ao Paraná o pedido de audiência. O documento foi encaminhado à juíza substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o titular é o juiz Sergio Moro. A juíza determinou a intimação de Lula para que ele compareça ao local às 9h da data marcada. O petista está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril por causa da condenação na Lava-Jato.

Embora tenha frisado que o mais adequado seja a videoconferência, em razão do aparato de segurança que a transferência do petista para Brasília requer, o juiz Oliveira resguardou à defesa de Lula o direito de pedir o interrogatório presencial. Os advogados do ex-presidente têm até dez dias antes da data prevista para a audiência para fazer fazer a solicitação. A ação penal é desdobramento da Operação Zelotes, apuração da Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha que agia no CARF, o conselho responsável pela análise de recursos contra multas aplicadas pela Receita Federal.