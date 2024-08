Datafolha: Lula tem avaliação semelhante à de Bolsonaro com o mesmo tempo de governo

Após pouco mais de um ano e meio de mandato, a avaliação do presidente Lula (PT) é igual à de Jair Bolsonaro com o mesmo tempo no Planalto. Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra que o governo Lula tem aprovação de 35% dos entrevistados, enquanto a reprovação chega a 33%. Outros 30% consideram a gestão do petista regular. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Já Bolsonaro, à mesma altura do governo, somava 37% de ótimo ou bom, 34% de ruim ou péssimo e 27% de regular, também em levantamento do Datafolha.

A atual pesquisa ouviu 2.040 pessoas em 145 cidades, entre os dias 29 e 31 de julho.

Lula (pesquisa realizada entre 29 a 31 de julho de 2024):

Ótimo ou bom: 35%

Ruim ou péssimo: 33%

Regular: 30%

Não sabem: 3%

Bolsonaro (pesquisa realizada entre 11 e 12 de agosto de 2020):

Ótimo ou bom: 37%

Ruim ou péssimo: 34%

Regular: 27%

Não sabem: 1%

No seu primeiro mandato, de 2003 a 2006, Lula apresentava a mesma avaliação, passado um ano e meio de governo. Ele contava com 35% de ótimo e bom. No entanto, no segundo mandato, de 2007 a 2010, ele conseguiu atingir no período uma aprovação de 64%.

Em relação à pesquisa Datafolha anterior, realizada de 4 a 13 de junho deste ano, o presidente se mostra estável: ele registrou 36% de ótimo e bom, contra 31% de ruim e péssimo e 31% de regular.

Os entrevistados ainda foram questionados sobre a sua situação econômica e a do país. O percentual dos que acreditam que o Brasil piorou no campo da economia nos últimos meses segue em 42% nas duas últimas pesquisas. Quando a pergunta é sobre a própria situação econômica, o índice dos que acham que ficou como estava oscilou de 47% para 46%.