🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Nova pesquisa Datafolha mostra como está a disputa entre Lula e Flávio; veja os números

Levantamento divulgado nesta sexta mostra estabilidade em relação a junho e confirma que senador é o principal adversário do petista na corrida ao Planalto

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 19h31 | Atualizado em 24 jul 2026, 22h46
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Datafolha mostra como está a disputa entre Lula e Flávio; veja os números Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa feita pelo Datafolha nos dias 22 e 23 de julho e divulgado nesta sexta-feira, 24. Outros 9% dos entrevistados disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 1% não soube ou não quis responder. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em comparação com o levantamento feito pelo mesmo instituto em junho (divulgado no dia 18 daquele mês), o cenário é de estabilidade — naquela pesquisa, o petista tinha 47% contra 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O percentual dos que pretendiam votar em branco, nulo ou nenhum era de 8%, enquanto 1% não soube ou não quis responder ao questionário.

Já no primeiro turno, Lula tem 40% contra 32% de Flávio. Ambos são seguidos bem à distância por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%; e Augusto Cury (Avante), com 2%. Três pré-candidatos — Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO) e Cabo Daciolo (Mobiliza)  — têm 1% cada um. Neste cenário, 8% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 1% não soube ou não quis responder.

Embora o cenário de primeiro turno seja parecido com o do levantamento de junho, quando Lula tinha 41% contra 31% de Flávio, as pesquisas não são comparáveis, segundo o Datafolha, porque o número de pré-candidatos incluídos na pesquisa mudou entre um levantamento e outro.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Outros confrontos

Em outros duelos de segundo turno, Lula também venceria, com folga numericamente maior: 47% a 40% contra Ronaldo Caiado e 48% a 40% contra Romeu Zema.

Rejeição

Na sondagem sobre rejeição, os dois principais candidatos permanecem com os mesmos números do levantamento anterior, ambos liderando o ranking de candidatos nos quais os eleitores não votariam de jeito nenhum: Flávio Bolsonaro tem 48% contra 46% de Lula.

Continua após a publicidade

Sem impacto

A estabilidade entre os dois levantamentos mostra que os diversos episódios negativos contra o senador Flávio Bolsonaro não tiveram grande impacto na sua performance eleitoral, o que o mantém como o principal desafiante de Lula.

Entre outros problemas, houve novas revelações sobre a relação do senador com empresas do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master; o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil; a declaração polêmica dele sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro; e a crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, contornada nesta semana após um pedido de desculpas feitas pelo senador — e aceitas pela madrasta.

Pesquisa

O levantamento ouviu 2.004 pessoas de forma presencial em todas as unidades da federação e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o nº BR-01166/202.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Datafolha
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).