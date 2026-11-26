A renegociação da dívida de Minas Gerais e a relação entre os governos federal e estadual estiveram no centro do encontro entre Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada. Após a reunião, o presidente classificou a conversa como “muito boa” e sinalizou disposição para trabalhar em parceria com o governador eleito.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que os dois discutiram política, economia e o futuro do Brasil e de Minas Gerais. Segundo o presidente, a equipe de Cleitinho deverá se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda para tratar das condições de pagamento da dívida estadual, no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

O ministro Dario Durigan participou do encontro e, segundo Lula, ressaltou que qualquer proposta apresentada pelo futuro governo mineiro deverá respeitar os marcos legais e fiscais do programa. A renegociação é uma das questões que deverão ocupar a equipe de Cleitinho nos primeiros meses de gestão, diante do peso dos débitos estaduais sobre as contas públicas.

Em publicação após a reunião, o governador eleito disse que havia prometido, durante a campanha, procurar o presidente caso fosse eleito para negociar os débitos de Minas com a União. Segundo ele, a dívida se aproxima de 200 bilhões de reais. Cleitinho afirmou que o encontro foi cordial e respeitoso e que discutiu com Lula os cenários para os próximos quatro anos, com foco no desenvolvimento do estado.

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O futuro governador defendeu que Minas consiga honrar os compromissos com a União sem comprometer sua capacidade de investimento. Citou áreas como saúde, segurança pública, educação e infraestrutura como prioridades da próxima gestão. “Minas Gerais precisa de soluções, e é pelo diálogo, pelo respeito e pelo trabalho que vamos buscá-las”, escreveu.

A conversa também passou por questões pessoais e pela trajetória política dos dois. Lula relatou que Cleitinho falou sobre sua história e seu compromisso com os mais pobres. O presidente, por sua vez, afirmou ter contado ao governador eleito sobre suas viagens por Minas Gerais desde a década de 1970 e sobre a relação afetiva que mantém com o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri.

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Ao final do encontro, Lula desejou ao governador eleito uma gestão exitosa e sinalizou disposição para trabalhar em parceria com a futura administração estadual. “Pode contar com o apoio do governo federal para trabalharmos em parceria pelo bem do povo mineiro”, escreveu.