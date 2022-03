Lula se reúne com prefeitos próximos a Bolsonaro no Rio

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne a portas fechadas na tarde desta segunda-feira, 28, com mais de dez prefeitos do Rio, o berço do bolsonarismo. O encontro não foi divulgado, mas, segundo VEJA apurou, há nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Um deles é o de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Washington Reis (MDB), que governa cerca de 1 milhão de pessoas – o terceiro maior município do estado. Também próximo ao mandatário, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, é outro a marcar presença. Ele comanda o União Brasil em terras fluminenses.

A maior parte dos convidados foi ao encontro via articulação do presidente da Alerj, André Ceciliano, pré-candidato do PT ao Senado. A ideia é buscar capilaridade e apoio fora do campo da esquerda para Lula, inclusive entre quadros hoje ligados ao bolsonarismo e ao governador Cláudio Castro (PL), que tem boa relação com Ceciliano.

Outro comandante de cidade populosa a comparecer foi Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu, também na Baixada. Há ainda prefeitos de municípios de médio e pequeno porte da região metropolitana e do interior, como os de Seropédica (Professor Lucas, do PSC), Volta Redonda (Antônio Francisco Neto, União Brasil) e Cabo Frio (José Bonifácio, PDT).

Pela manhã, Lula se reuniu com dirigentes locais do PT e mais de 70 postulantes a vagas na Câmara e na Assembleia Legislativa. O recado foi claro: o partido vai estar com Marcelo Freixo (PSB) na campanha para o governo local, com Ceciliano na chapa para o Senado. Nas últimas semanas, houve uma crise com o PSB por causa do desejo do deputado Alessandro Molon, que comanda a sigla no estado, de concorrer àquela casa legislativa. À noite, o encontro será com o sambista Martinho da Vila.

No sábado, seu primeiro dia nesta passagem pelo Rio, o ex-presidente participou da festa de 100 anos do PCdoB, em Niterói, onde discursou aos militantes sobre o preço dos combustíveis e fez acenos a Freixo. No domingo, almoçou na casa da deputada Benedita da Silva, decana do PT no estado, com a participação do marido dela, o ator Antônio Pitanga, da filha dele, a atriz Camila Pitanga, e de Chico Buarque, além de aliados políticos como Ceciliano e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que também estiveram à noite com Lula na casa de Freixo.

Nesta terça-feira, o petista terá um debate sobre combustíveis com lideranças do setor e uma conversa com a ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Pérz, que comanda a revisão da reforma trabalhista no país europeu. Na quarta, último dia de compromissos no Rio, participará de um evento do Grupo de Puebla na Concha Acústica Marielle Franco, na Uerj. Há ainda a possibilidade dele prestigiar o Show de Verão da Mangueira, numa casa de shows na zona sul da cidade.