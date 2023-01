‘Não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta segunda-feira, 9, que não vai ter golpe no Brasil após os ataques de militantes bolsonaristas em Brasília neste domingo: ‘Não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos’, afirmou.

O chefe do Planalto também disse que as instituições vão investigar e vão chegar até os financiadores dos atos golpistas em Brasília: “Em nome de defender a democracia, não vamos ser autoritários com ninguém, mas não seremos mornos com ninguém. Vamos investigar e vamos chegar a quem financiou”, continuou.

O presidente se reuniu com os governadores de 23 estados sobre os atos golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. As outras quatro unidades da federação enviaram representantes. Também compareceram ao encontro ministros do STF, o procurador-geral Augusto Aras e outros integrantes do governo federal para discutir medidas de segurança.

No encerramento da reunião, Lula disse que a democracia é o único regime que pode possibilitar que todas as pessoas no Brasil possam fazer três refeições por dia.

