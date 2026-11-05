Lula se prepara para bateria de viagens internacionais antes de assumir quarto mandato

Pouco mais de uma semana após ser reeleito com uma virada histórica sobre Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para uma bateria de viagens internacionais antes de assumir o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Nos próximos dias, o petista embarca para a Turquia, onde participará da COP31, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. De lá, parte para as Filipinas, na Cúpula da Asean, bloco econômico que reúne países do Sudeste Asiático.

Lula chegou a convidar os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para acompanha-lo em um momento em que ele avalia como montará o time ministerial do próximo mandato.

Diante da composição majoritariamente conservadora do Legislativo, o presidente terá que contemplar partidos de centro para ampliar as chances de ter uma base minimamente sólida no Congresso.

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O desenho da nova Esplanada, porém, deve ganhar forma somente depois que ele retornar dessas viagens.

Antes disso, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, tem realizado conversas prévias com dirigentes partidários para entender a disposição das legendas em colaborarem com o governo Lula a partir do próximo ano.

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Internamente, a ideia é que as siglas ou embarcam para valer e garantem bons espaços no Executivo ou ficam de fora.

Depois dessa viagem, o mandatário retornará ao Brasil e, em dezembro, estará presente na Cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai, e no encontro do G20, em Miami, nos Estados Unidos.