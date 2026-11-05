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Política

Lula se prepara para bateria de viagens internacionais antes de assumir quarto mandato

Presidente embarca para Turquia e Filipinas nos próximos dias; petista irá ao Uruguai e aos Estados Unidos em dezembro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 06h00
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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Lula se prepara para bateria de viagens internacionais antes de assumir quarto mandato Priorize VEJA no Google

Pouco mais de uma semana após ser reeleito com uma virada histórica sobre Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para uma bateria de viagens internacionais antes de assumir o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Nos próximos dias, o petista embarca para a Turquia, onde participará da COP31, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. De lá, parte para as Filipinas, na Cúpula da Asean, bloco econômico que reúne países do Sudeste Asiático.

Lula chegou a convidar os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para acompanha-lo em um momento em que ele avalia como montará o time ministerial do próximo mandato.

Diante da composição majoritariamente conservadora do Legislativo, o presidente terá que contemplar partidos de centro para ampliar as chances de ter uma base minimamente sólida no Congresso.

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O desenho da nova Esplanada, porém, deve ganhar forma somente depois que ele retornar dessas viagens.

Antes disso, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, tem realizado conversas prévias com dirigentes partidários para entender a disposição das legendas em colaborarem com o governo Lula a partir do próximo ano.

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Internamente, a ideia é que as siglas ou embarcam para valer e garantem bons espaços no Executivo ou ficam de fora.

Depois dessa viagem, o mandatário retornará ao Brasil e, em dezembro, estará presente na Cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai, e no encontro do G20, em Miami, nos Estados Unidos.

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