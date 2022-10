Lula: ‘Se o pastor quer fazer política, ele que vá para a rua’

Atualizado em 19 out 2022, 14h28 - Publicado em 19 out 2022, 12h02

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou pastores que, segundo ele, espalham mentiras nos templos para prejudicar a sua candidatura e beneficiar a de Jair Bolsonaro e disse que o atual presidente é um “psicopata mentiroso”. As declarações foram dadas durante o lançamento de uma carta sua direcionada aos evangélicos, eleitorado que em sua maioria apoia a candidatura do rival.

“Eu não considero um pastor que mente pastor. Não é possível respeitar alguém que fica mentindo. A pessoa pode querer escolher Bolsonaro, mas a pessoa não pode mentir”, disse. E completou: “Se o pastor quer fazer política, ele que vá para a rua, não na igreja (…). O pastor é uma autoridade e ele não pode se aproveitar dessa autoridade para mentir”, declarou.

O ex-presidente disse que nunca viu, em seus 76 anos, “tanta mentira e tanto ódio neste país”. E atacou Bolsonaro e seus filhos. “Esse atual presidente é um psicopata mentiroso. Ele e a família inteira (…). A última coisa grave que ele fez foi a visita às meninas da Venezuela e depois acordou à 1 hora da manhã para fazer live. Ele não tem respeito pela família, só à família dele”, afirmou.

Ele também pediu às lideranças evangélicas que atuem para diminuir o impacto das fake news que circulam contra a sua candidatura. “Acho que vocês todos poderiam colaborar fazendo um pouco mais. Conversando com as pessoas, com quem não gosta da gente, tirar dúvidas (…), porque eu não imaginava que as mentiras no celular tinham tanto poder. Eles têm uma fábrica monstruosa de fabricar mentira”, disse.