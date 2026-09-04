Lula se diz convicto de que Elmano pode virar sobre Ciro e afirma ser ‘bom cabo eleitoral’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira estar convicto de que é possível que o governador do Ceará, Elmano de Freitas, vire sobre Ciro Gomes, candidato do PSDB ao governo do Ceará, e se reeleja.

“Estou muito otimista. Me considero um bom cabo eleitoral. Espero conquistar a confiança do povo para fazer a transferência de voto. Espero garantir que as pessoas que votarem em mim também votem em Elmano, em Cid [Gomes] e na Luizianne [Lins]”, afirmou Lula em entrevista à Rádio Progresso, durante visita a Juazeiro do Norte, no Ceará.

Divulgada nesta sexta-feira, pesquisa Quaest aponta Ciro com 45% das intenções de voto, frente aos 34% de Elmano.

O levantamento Datafolha sobre a corrida ao Senado mostra Cid na liderança, com 24%, seguido por Capitão Wagner (20%), Luizianne Lins (17%) e Alcides Fernandes (8%).

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O mandatário disse já ter visto material de Ciro com ele ao lado, mas pontuou que o candidato do PSDB ao governo cearense não é seu aliado.

“O que tenho que dizer ao povo é que Ciro não está comigo. Quem tá comigo é o Elmano. Se a pessoa quiser votar no Ciro, vota por conta do Ciro, mas não pode votar por achar que tenho uma relação com ele. Ciro fez uma opção, ele foi pro outro lado”, concluiu Lula.