Lula revela a partir de quando vai começar a escolher seus ministros

O presidente eleito Lula disse nesta quinta que ainda não escolheu os ministros de seu governo, mas que já projetou boa parte dos ministérios. No pronunciamento, o petista que poderá revelar nomes após a diplomação, no próximo dia 12, mas que ainda conversa com parlamentares antes de definir os chefes das pastas do novo governo.

“Eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas. Eu já conversei com forças políticas que não me apoiaram durante a campanha, mas que são partidos que têm importância dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado”, disse Lula ao lado da presidente do PT, Gleisi Hofmann.

“A gente tem que conversar com os deputados eleitos, a gente tem que conversar com os senadores eleitos, para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país”, acrescentou.

Lula disse que não tem pressa para anunciar os nomes e deve considerar as conversas com senadores e deputados, mas ponderou que já pensa nos eventuais ministros. “Eu, no fundo, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça”.