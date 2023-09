Lula resiste a aderir a bandeiras caras à esquerda

O presidente Lula nem sempre segue a cartilha do PT na economia, como ficou claro com o seu apoio à decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de manter a meta de zerar o déficit primário em 2024 — meta criticada pela presidente do partido, deputada Gleisi Hoffmann, e por ministros petistas, que defendiam suavizá-la e, assim, permitir mais gasto público.

Em outras áreas, Lula também prefere o pragmatismo e o equilíbrio entre interesses diversos, seja por convicção pessoal, seja por necessidade política. O petista dá sinais frequentes de que concorda, por exemplo, com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que levaria desenvolvimento econômico para a região Norte e é defendida por parlamentares poderosos. Já a ministra Marina Silva, em sintonia com promessas de campanha, é contrária à iniciativa em razão dos possíveis impactos negativos no meio ambiente.

Atendendo a uma demanda com forte apelo simbólico, o presidente criou o Ministério dos Povos Originários, comandado por Sônia Guajajara, mas mantém o governo distante do debate do sensível tema do marco temporal, uma das prioridades da esquerda. Projetos sobre o assunto, que também é discutido no Supremo Tribunal Federal (STF), têm avançado no Congresso nos moldes idealizados pela bancada ruralista, segundo ambientalistas e indígenas, que reivindicam mais empenho do Planalto para conter o estouro da boiada.

Acolhendo outra sugestão de setores da esquerda, reforçada pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o presidente também nomeou 11 mulheres para o ministério, superando a marca registrada no governo Dilma Rousseff. Além disso, escalou mulheres para presidir a Caixa e o Banco do Brasil. O ímpeto inicial de Lula para ampliar a presença feminina em espaços de poder logo perdeu força.

Apesar da pressão de diferentes atores, ele não parece disposto a indicar uma mulher para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) que será aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Webber. Sua prioridade é escolher alguém de extrema confiança e que, de preferência, conte com o apoio e a aprovação de líderes influentes do Congresso.

Continua após a publicidade

Lula também tem resistido ao revanchismo contra os militares, que é insuflado por aliados como o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). O presidente quer punição severa a integrantes das Forças Armadas que participaram direta ou indiretamente do que ele considera uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, mas concordou em deixar a responsabilização dos insurgentes a cargo da Justiça.

O PT quis usar o episódio para propor até a reformulação do curso de formação dos militares. O presidente vetou a iniciativa. Ele também preferiu dar crédito ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que, com seu estilo conciliador, trabalha para estreitar a relação entre o chefe e os comandantes das Forças Armadas.