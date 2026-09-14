Lula reeleito ou volta da família Bolsonaro: o que mais assusta os brasileiros, segundo pesquisa Quaest
Nova pesquisa mostra uma pequena mudança em relação às medições anteriores
A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o cenário que mais causa medo aos brasileiros, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda, 14. O levantamento mostra que 44% dos entrevistados dizem temer mais a permanência do petista no Palácio do Planalto, enquanto 42% apontam como principal receio a volta da família Bolsonaro ao poder.
A diferença entre as duas respostas é de dois pontos percentuais. Considerada a margem de erro da pesquisa, também de dois pontos para mais ou para menos, os resultados indicam uma divisão do eleitorado sobre qual dos dois cenários provoca maior temor.
O que mudou nas últimas pesquisas?
As três medições apresentadas pela Quaest revelam um quadro de equilíbrio entre as duas respostas.
Em 2 de setembro, 43% diziam ter mais medo de Lula ser reeleito e outros 43% afirmavam temer mais a volta dos Bolsonaro ao poder. O empate se repetiu na rodada de 7 de setembro, novamente com 43% para cada cenário.
Na pesquisa desta segunda, 14 de setembro, a igualdade numérica foi rompida. O receio da reeleição de Lula chegou a 44%, enquanto o medo da volta da família Bolsonaro ficou em 42%.
As variações, no entanto, são pequenas e devem ser lidas à luz da margem de erro do levantamento. A série apresentada pela Quaest mostra, sobretudo, que os dois cenários seguem mobilizando parcelas de tamanho semelhante do eleitorado.
Quantos brasileiros dizem ter medo dos dois?
Além dos entrevistados que escolheram um dos dois cenários, 7% afirmam ter medo tanto da reeleição de Lula quanto da volta dos Bolsonaro ao poder.
Esse percentual permaneceu estável nas três medições apresentadas no levantamento. Em 2 de setembro, 7% deram essa resposta, o índice se repetiu em 7 de setembro e voltou a aparecer na nova pesquisa.
A estabilidade também aparece entre os entrevistados que dizem não temer nenhum dos dois cenários. Esse grupo representa 2% do eleitorado e manteve o mesmo percentual nas três rodadas.
Outros 5% não souberam ou não responderam na pesquisa mais recente.
Como foi feita a pesquisa?
A Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.