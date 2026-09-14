Lula reeleito ou volta da família Bolsonaro: o que mais assusta os brasileiros, segundo pesquisa Quaest

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A mais recente pesquisa Quaest revela que a reeleição de Lula é o cenário que mais preocupa 44% dos brasileiros, superando por pouco o temor da volta dos Bolsonaro (42%). A margem de erro indica um eleitorado dividido, com pequenas variações que mantêm os dois cenários como os principais receios nacionais.

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A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o cenário que mais causa medo aos brasileiros, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda, 14. O levantamento mostra que 44% dos entrevistados dizem temer mais a permanência do petista no Palácio do Planalto, enquanto 42% apontam como principal receio a volta da família Bolsonaro ao poder.

A diferença entre as duas respostas é de dois pontos percentuais. Considerada a margem de erro da pesquisa, também de dois pontos para mais ou para menos, os resultados indicam uma divisão do eleitorado sobre qual dos dois cenários provoca maior temor.

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O que mudou nas últimas pesquisas?

As três medições apresentadas pela Quaest revelam um quadro de equilíbrio entre as duas respostas.

Em 2 de setembro, 43% diziam ter mais medo de Lula ser reeleito e outros 43% afirmavam temer mais a volta dos Bolsonaro ao poder. O empate se repetiu na rodada de 7 de setembro, novamente com 43% para cada cenário.

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Na pesquisa desta segunda, 14 de setembro, a igualdade numérica foi rompida. O receio da reeleição de Lula chegou a 44%, enquanto o medo da volta da família Bolsonaro ficou em 42%.

As variações, no entanto, são pequenas e devem ser lidas à luz da margem de erro do levantamento. A série apresentada pela Quaest mostra, sobretudo, que os dois cenários seguem mobilizando parcelas de tamanho semelhante do eleitorado.

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Quantos brasileiros dizem ter medo dos dois?

Além dos entrevistados que escolheram um dos dois cenários, 7% afirmam ter medo tanto da reeleição de Lula quanto da volta dos Bolsonaro ao poder.

Esse percentual permaneceu estável nas três medições apresentadas no levantamento. Em 2 de setembro, 7% deram essa resposta, o índice se repetiu em 7 de setembro e voltou a aparecer na nova pesquisa.

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A estabilidade também aparece entre os entrevistados que dizem não temer nenhum dos dois cenários. Esse grupo representa 2% do eleitorado e manteve o mesmo percentual nas três rodadas.

Outros 5% não souberam ou não responderam na pesquisa mais recente.

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Como foi feita a pesquisa?

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.