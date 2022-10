Lula reduz desvantagem para Bolsonaro no principal palco do segundo turno

Atualizado em 25 out 2022, 19h51 - Publicado em 26 out 2022, 07h00

Por Daniel Pereira Atualizado em 25 out 2022, 19h51 - Publicado em 26 out 2022, 07h00

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 26, mostra um quadro de estabilidade na corrida presidencial, mas traz dois dados positivos para Lula (PT). O ex-presidente aparece na liderança com 48% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL) marca 42%. A diferença, que era de cinco pontos na semana passada, subiu um ponto, exatamente o tamanho do crescimento do petista no período.

Lula também ganhou terreno no Sudeste, que reúne mais de 40% do eleitorado e é o principal teatro de operações do segundo turno. Na região, Bolsonaro liderava por 47% a 39% na semana passada. Agora, o placar está 46% a 43%. No Nordeste, a dianteira do petista subiu de 42 para 46 pontos. Já o presidente avançou no Centro-Oeste, no Norte e no Sul.

Foram realizadas 2000 entrevistas entre 23 e 25 de outubro. Do total de entrevistados, 92% dizem que seu voto já está definido.