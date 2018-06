Lula recorre contra decisão do TRF4 que barrou recurso ao STF

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu nesta segunda-feira, 25, da decisão da vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Maria de Fátima Labarrère, que negou o envio do recurso extraordinário de Lula contra sua condenação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No documento, dirigido à desembargadora, à qual cabe rever ou não seu entendimento, os advogados do petista sustentam que o recurso extraordinário ao STF demonstrou que o acórdão da 8ª Turma do TRF4, que condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá, contraria a Constituição, requisito básico para que o Supremo analise as alegações. Com a sentença em segunda instância e o atual entendimento do STF, que permite a prisão de réus condenados em segundo grau, o ex-presidente foi detido no dia 7 de abril.

“As razões recursais demonstraram que os acórdãos recorridos contrariaram o Texto Constitucional e que essa análise prescinde do reexame de provas, tratando-se de controvérsias de direito e não de fato. Outrossim, as ofensas incidem diretamente sobre a Lei Maior, violando frontalmente seus dispositivos. Por último, as transgressões foram fundamentadas de forma clara, indicando à saciedade e adequadamente a forma como os acórdãos recorridos contrariaram a Lei Maior, não havendo qualquer prejuízo à compreensão das teses suscitadas”, afirmam os defensores de Lula.

Em sua decisão, Maria de Fátima Labarrère negou a admissibilidade do recurso extraordinário de Lula ao Supremo porque, no seu entendimento, a defesa do petista não mostrou pontos do acórdão condenatório que afrontem a Constituição.

A decisão da desembargadora levou o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, a cancelar o julgamento do pedido da defesa do ex-presidente para que o recurso extraordinário ao STF ganhasse efeito suspensivo, marcado para a próxima terça-feira, 26. Com a medida, os defensores do petista queriam que os efeitos da condenação dele em segunda instância, incluindo a prisão, fossem suspensos até o julgamento do mérito do recurso no STF.