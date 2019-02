Lula recebe visita de Gilberto Kassab no Sírio-Libanês

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a receber visitantes em seu apartamento do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Nesta segunda-feira, o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab esteve no hospital. O encontro teve início às 12h10 e terminou por volta das 13 horas, segundo informações do Instituto Lula.

A relação entre o prefeito e o ex-presidente é para lá de amistosa. Os dois foram os principais incentivadores de uma aliança entre o PT e o PSD, criado e liderado por Kassab, para as eleições municipais paulistanas. Um plano engavetado após a decisão de José Serra, padrinho político de Kassab, de disputar a prefeitura de São Paulo.

Lula faz sessões de fonoaudiologia no Sírio-Libanês. Esta é a segunda visita ilustre que ele recebe no hospital em menos de cinco dias. Na quinta-feira passada foi a vez de Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador da Seleção Brasileira e do Corinthians, equipe de coração de Lula.