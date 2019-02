Lula recebe Ronaldo Fenômeno em hospital de SP

Uma semana depois de receber o diagnóstico de que não há mais sinais visíveis de tumor em sua laringe, Luiz Inácio Lula da Silva continua recebendo visitas ilustres no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Nesta quinta-feira foi o ex-jogador Ronaldo Nazário quem marcou presença. Ronaldo chegou ao hospital por volta das 12 horas e permaneceu com o ex-presidente por cerca de 30 minutos.

Lula ainda é figura frequente nos corredores do Sírio-Libanês, onde se submete regularmente a sessões de fonoaudiologia. Aliás, o ex-presidente decidiu intensificar o tratamento, ampliado o número de sessões. A ideia é recuperar a voz para a extensa agenda eleitoral que pretende cumprir neste ano.

Lula tem feito tratamento com fonoaudiólogo desde janeiro, quando deu início à série de 33 sessões de radioterapia. Devido aos efeitos colaterais do tratamento contra o câncer, ele ficou com a voz rouca, teve inflamação na garganta, desenvolveu mucosite (inflamação na mucosa) e passou a ter dificuldades de deglutição e salivação. A deglutição, segundo sua assessoria, melhorou desde a semana passada, e a expectativa dos médicos é que, em dois ou três meses, ele não tenha mais problemas de salivação.

De acordo com a assessoria do Instituto Lula, a voz do ex-presidente ainda não está 100% recuperada. Lula ainda não consegue manter o tom de voz em diálogos prolongados. Após algum tempo falando, fica rouco ou sua voz simplesmente falha, o que é considerado uma sequela temporária do tratamento.