Lula rebate decisão do TSE sobre canal de Janones e promete recurso

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Lula critica a suspensão do canal “Exército do Lula” no WhatsApp pelo TSE, avaliando que o ministro Kassio Nunes Marques interfere na eleição. O presidente vê a decisão como ataque à mobilização progressista online e anuncia que sua campanha buscará reverter o bloqueio judicialmente. Leia a matéria completa para entender os desdobramentos desta disputa eleitoral.

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O presidente Lula criticou o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, neste domingo (11), após o magistrado determinar a suspensão do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, criado pelo deputado federal André Janones (Rede). Em entrevista a jornalistas na Avenida Paulista, o chefe do Executivo afirmou que sua campanha não vai permitir que o espaço digital seja fechado.

Na avaliação do presidente da República, Nunes Marques não está atuando de forma republicana no comando do Tribunal Superior Eleitoral e vem interferindo na disputa pelo Palácio do Planalto.

Lula salientou que a atitude do ministro está atrelada ao crescimento da mobilização do campo progressista nas redes sociais. “Eu sei que o nosso povo tá muito ativo, tá trabalhando demais, tá postando muita coisa e é por isso que estou desconfiado do comportamento da Suprema Corte Eleitoral, que tem bloqueado muita gente nossa”, afirmou o líder petista.

O mandatário adiantou que a campanha do PT entrará na Justiça ainda hoje para “equilibrar o jogo” e que não aceitará intromissão na eleição. Restando apenas 15 dias para a realização do 2º turno, Lula tenta reverter a vantagem construída pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) no pleito de 1º turno, tendo a mobilização nas redes digitais como trunfo para a conquista de um quarto mandato.