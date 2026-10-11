Lula rebate decisão do TSE sobre canal de Janones e promete recurso
Presidente afirma que recorrerá para manter mobilização digital na reta final da disputa com Flávio Bolsonaro
O presidente Lula criticou o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, neste domingo (11), após o magistrado determinar a suspensão do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, criado pelo deputado federal André Janones (Rede). Em entrevista a jornalistas na Avenida Paulista, o chefe do Executivo afirmou que sua campanha não vai permitir que o espaço digital seja fechado.
Na avaliação do presidente da República, Nunes Marques não está atuando de forma republicana no comando do Tribunal Superior Eleitoral e vem interferindo na disputa pelo Palácio do Planalto.
Lula salientou que a atitude do ministro está atrelada ao crescimento da mobilização do campo progressista nas redes sociais. “Eu sei que o nosso povo tá muito ativo, tá trabalhando demais, tá postando muita coisa e é por isso que estou desconfiado do comportamento da Suprema Corte Eleitoral, que tem bloqueado muita gente nossa”, afirmou o líder petista.
O mandatário adiantou que a campanha do PT entrará na Justiça ainda hoje para “equilibrar o jogo” e que não aceitará intromissão na eleição. Restando apenas 15 dias para a realização do 2º turno, Lula tenta reverter a vantagem construída pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) no pleito de 1º turno, tendo a mobilização nas redes digitais como trunfo para a conquista de um quarto mandato.