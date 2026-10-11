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Política

Lula rebate decisão do TSE sobre canal de Janones e promete recurso

Presidente afirma que recorrerá para manter mobilização digital na reta final da disputa com Flávio Bolsonaro

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 14h11 | Atualizado em 11 out 2026, 14h16
Lula e Kassio Nunes Marques
Lula e Kassio Nunes Marques, presidente do TSE - 12/05/2026 (SERGIO LIMA/AFP)
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Lula rebate decisão do TSE sobre canal de Janones e promete recurso Priorize VEJA no Google

O presidente Lula criticou o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, neste domingo (11), após o magistrado determinar a suspensão do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, criado pelo deputado federal André Janones (Rede). Em entrevista a jornalistas na Avenida Paulista, o chefe do Executivo afirmou que sua campanha não vai permitir que o espaço digital seja fechado.

Na avaliação do presidente da República, Nunes Marques não está atuando de forma republicana no comando do Tribunal Superior Eleitoral e vem interferindo na disputa pelo Palácio do Planalto.

Lula salientou que a atitude do ministro está atrelada ao crescimento da mobilização do campo progressista nas redes sociais. “Eu sei que o nosso povo tá muito ativo, tá trabalhando demais, tá postando muita coisa e é por isso que estou desconfiado do comportamento da Suprema Corte Eleitoral, que tem bloqueado muita gente nossa”, afirmou o líder petista.

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O mandatário adiantou que a campanha do PT entrará na Justiça ainda hoje para “equilibrar o jogo” e que não aceitará intromissão na eleição. Restando apenas 15 dias para a realização do 2º turno, Lula tenta reverter a vantagem construída pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) no pleito de 1º turno, tendo a mobilização nas redes digitais como trunfo para a conquista de um quarto mandato.

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