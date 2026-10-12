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Política

Lula reage à decisão de Nunes Marques e diz que presidente do TSE não pode ter lado

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Cueva, suspendeu a ordem de Nunes Marques e reabilitou funcionamento do canal coordenado por Janones

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 11h21 | Atualizado em 12 out 2026, 11h48
Lula, de camisa vermelha e chapéu de palha, acena de um carro aberto em meio a uma multidão com bandeiras do Brasil e do PT, durante um comício ensolarado
O presidente do Brasil e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (2º à esquerda), do Partido dos Trabalhadores (PT), o candidato ao governo do Rio Grande do Norte Cadu de Lula (à esquerda) e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, participam de um comício de campanha em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, em 10 de outubro de 2026. (Foto de MAGNUS NASCIMENTO/AFP)
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Um dia depois de o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, ter determinado a  suspensão do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o chefe da Corte Eleitoral não pode ter lado político.

“Para ele achar que ele tem que cortar, ele tem que mostrar qual é a ilegalidade que tem. O que não pode é o presidente da Corte Eleitoral ter lado na política. O lado dele tem que ser o lado da igualdade de comportamento, de procedimento, todos que têm que ter o mesmo direito diante da Justiça Eleitoral. É isso que eu quero. Nada mais que isso”, pontuou o petista.

Em sua decisão, Nunes Marques argumentou que o canal se converteu em vetor de disseminação, em escala nacional, de conteúdos que a Justiça Eleitoral já reconheceu como desprovidos de lastro mínimo.

“O que se afasta não é a mobilização de apoiadores, nem a crítica política contundente, nem o uso das redes sociais para pedir votos. É a utilização de estrutura de transmissão a milhões de pessoas, sob comando único, para replicar conteúdos que esta Corte já reconheceu como inverídicos, com instruções expressas para contornar as salvaguardas que o próprio provedor declarou adotar e a sua eventual atuação efetiva no caso concreto”, afirmou o magistrado.

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Horas após a decisão de Nunes Marques, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, suspendeu a ordem do presidente do TSE e reabilitou o funcionamento do canal coordenado por André Janones.

O corregedor pediu que o caso seja analisado em plenário em caráter urgente, preferencialmente em 24 horas.

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O mandatário participou de uma missa celebrada no Palácio da Alvorada em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

“No instante em que Nossa Senhora Aparecida é ofendida por alguns religiosos que não querem respeitar a religião do outro. Todos temos que respeitar a fé das pessoas como elas são”, disse o presidente.

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Às vésperas do primeiro turno, Nossa Senhora Aparecida foi alçada ao centro do debate eleitoral.

Passaram a circular publicações indicando que o senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, teria a intenção de retirar da santa o título de Padroeira do Brasil. Negada pelo filho de Jair Bolsonaro, a informação gerou reação dos adversários, da CNBB e até da justiça.

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O tema passou a ser explorado por apoiadores de Lula, o que fez com que o TSE entrasse em campo. Liberou publicações na web sobre o tema, desde que não associem o projeto ao postulante do PL ao comando do Palácio do Planalto.

 

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