Lula provoca Tarcísio e Nunes após ausência em evento em São Paulo

O presidente Lula ironizou a ausência do prefeito e do governador de São Paulo em uma cerimônia realizada neste sábado, 16, em Itaquera, na zona leste paulista. O evento teve como objetivo a assinatura do contrato de um empreendimento habitacional que integra o programa federal Minha Casa, Minha Vida e que também conta com recursos do governo estadual e municipal.

De acordo com Lula, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) foram convidados, mas não compareceram.

“É importante lembrar que o governo do estado de São Paulo está participando com o programa dele, Casa Paulista, com R$ 53 milhões. Porque normalmente quando eles fazem uma coisa que o governo federal participa, eles não citam o nome do governo federal. E eu quero dizer pra vocês que nós não escondemos. Aqui tem R$ 53 milhões do governo do estado e tem R$ 53 milhões da prefeitura de São Paulo”, discursou o presidente.

“Eu acho que eles foram convidados, não vieram. Se viessem, seriam tratados com maior respeito porque educação a gente aprende em casa. Eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que tratar todo mundo com respeito”, acrescentou.

O empreendimento, chamado Copa do Povo, teve início com uma ocupação do Movimento Sem Terra (MST). Ao todo, foram investidos 573 milhões de reais no programa.

Ares de campanha

O ato, que acabou virando um evento político, contou com a participação do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Também participaram parlamentares do PT e do PSOL e ministros de Lula, entre os quais Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Em discurso, Haddad lembrou que o governador de São Paulo esteve em Brasília na última semana para agradecer um empréstimo de 10 bilhões de reais concedido pelo governo federal para a construção de projetos de mobilidade urbana.

“O mais importante de tudo é quando você tem um governante que não olha religião, bandeira partidária, time de futebol. Um presidente que olha para quem precisa do apoio do governo independentemente de quem é o prefeito, de quem é o governador”, disse Haddad.

Já Boulos ressaltou que o empreendimento contratado neste sábado estava pronto para ganhar o aval do governo desde 2019, mas que, à época, havia um presidente que “não olhava para o povo, alguém que governava com ódio”. Na sequência, Boulos disse que Lula é “o melhor presidente que esse país já teve”.

