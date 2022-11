Lula propõe Amazônia como sede da conferência do clima em 2025

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um rápido discurso nesta quarta-feira, 16, na COP27, no Egito, durante evento com governadores da Amazônia Legal. O petista afirmou que vai pedir ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que a conferência do clima em 2025 seja realizada no Brasil, na Amazônia. “Acho importante que as pessoas que defendem a Amazônia conheçam a região e a realidade concreta”, declarou.

No encontro, Lula disse ainda que “o Brasil está de volta ao mundo” e destacou que o maior desafio ambiental do país é a luta contra o desmatamento ilegal. O presidente eleito fará um novo discurso na COP27 a partir das 12h de Brasília.