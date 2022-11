Lula prometeu picanha, mas o ‘cardápio’ é da natureba Bela Gil

Estrela do canal GNT e da internet, a chef Bela Gil, 34 anos de idade, já provocou muitas caretas em comensais não acostumados com sua culinária ‘saudável e consciente’. Em 2016, Bela foi ao Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, onde apresentou moqueca de jaca, macarrão de abobrinha com cacau e seu clássico ‘churrasco de melancia’.

Durante o programa, os convidados se contorciam durante a degustação, em caras enigmáticas e caretas, ao degustarem os pratos preparados por Bela. Para a comida descer, a chef ensinava: “Você coloca pimenta do reino, sal e um pouco de azeite na melancia. É muito gostoso”.

Ontem, Bela Gil foi nomeada para um cargo na transição de governo e vai ocupar uma vaga no núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da gestão de Lula. A nomeação saiu publicada no Diário Oficial da União e foi assinada pelo coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Nas redes sociais, Bela Gil publicou uma mensagem agradecendo: “Recebi com muita honra o convite para participar do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome de transição do governo Lula. Uma responsabilidade que carrego com a certeza de que nos levará a caminhos mais prósperos e saudáveis”, afirmou a chef.

Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu muita picanha e cerveja para ganhar os votos dos eleitores. A nomeação de Bela Gil para cuidar de uma área sensível do governo, o combate à fome, significa que ela vai se inteirar de toda a política do Governo Jair Bolsonaro nesta área e que ela vai poder sugerir políticas públicas para o Governo Lula sobre combate à fome.

Lula já avisou que a participação na sua equipe de transição não significa que a pessoa vá ser automaticamente ministro de seu governo. Alguns desses nomes podem, sim, virar ministros, como ocorreu em outras transições. Bela Gil filiou-se ao PSOL em 2020 e havia expectativa de que ela se candidatasse a deputada federal nestas eleições, o que não ocorreu.

Isabela Giordano Gil Moreira, a Bela Gil, é filha do cantor e compositor Gilbeto Gil, que foi ministro da Cultura no governo de Lula, entre 2003 e 2008. Bela é ligada aos movimentos sociais e participou de alguns eventos na campanha de Lula, anunciando as autoridades durantes os comícios.

Além de Bela Gil, irão participar da equipe de transição na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome a candidata pelo MDB Simone Tebet e a ex-ministra Tereza Campello. A equipe de transição para cuidar de políticas de combate à fome é composta por seis pessoas.