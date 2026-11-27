O presidente Lula (PT) prometeu em visita surpresa à Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, nesta sexta-feira, 27, não promover cortes na área social nem na educação. A declaração foi dada em reunião com o reitor Roberto Salles e a vice-reitora Luciana Freitas. O presidente passou rapidamente pelo campus do Gragoatá antes de seguir para o Caminho Niemeyer, onde participou de um ato aberto à população organizado pela prefeitura de Niterói.

Para o público do evento, o petista disse que fará uma revisão em benefícios sociais, mas sem atingir os mais pobres. “Nós vamos mostrar para o mundo que o Brasil quer ser grande. E, com isso, eu vou ter que tomar cuidado, porque a gente precisa crescer, e para crescer a gente não pode gastar dinheiro à toa”, disse Lula, em meio às discussões sobre o ajuste fiscal nas contas e um dia após o anúncio de Luiz Carlos Trabuco para a Fazenda. “Vamos ter que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito”.

O presidente foi à cidade agradecer os estudantes pela mobilização no segundo turno. No seu discurso, disse que irá precisar da ajuda dos jovens a partir de agora para cobrá-lo das promessas.

Visista inesperada

A agenda oficial de Lula na cidade previa somente a participação do encontro no Caminho Niemeyer, o que frustou a comunidade acadêmica da UFF. No entanto, a reitoria foi avisada nesta sexta, às 8h, que o presidente iria à universidade. “Foi inesperado”, conta o reitor Roberto Salles, empossado pessoalmente por Lula durante a visita.

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Houve correria para preparar a recepção – Lula pousou de helicóptero na cidade pouco depois das 10h30. A equipe presidencial decidiu que, por segurança, ele não iria à sede da reitoria, em Icaraí, e, sim, ao campus do Gragoatá. A comitiva também impediu que o presidente fosse até o local de uma exposição sobre projetos importantes da universidade, preparada especialmente para ele.