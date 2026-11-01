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Política

O que Lula diz sobre programas sociais e promessas de campanha

Petista, que descansa no feriado de Finados, prometeu que ao longo da semana fará um pronunciamento sobre o resultado das eleições

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 19h00 | Atualizado em 1 nov 2026, 19h05
Lula, de camisa branca, discursa com microfone na mão e braço esquerdo levantado, ao lado da bandeira do Brasil. À esquerda, uma mulher de vermelho olha para ele, e à direita, um homem de óculos e terno azul sorri
O presidente Lula - 05/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O presidente Lula afirmou neste domingo, 1º, em um vídeo postado nas redes sociais que “tudo aquilo” que foi prometido na campanha que o levou ao quarto mandato será cumprido e rebateu alegações de que a partir de 2027 poderia acabar com programas sociais.

Mesmo com o país à beira de um colapso fiscal, Lula anunciou ao longo da campanha um reajuste de 15% nos benefícios do Bolsa Família a serem pagos às vésperas do segundo turno, a distribuição de canetas emagrecedoras, renegociação de dívidas, gratuidade de energia para famílias de baixa renda e desoneração de tributos sobre combustíveis. Mas não é só. Ao longo do ano também prometeu créditos em condições especiais a caminhoneiros e motoristas de aplicativo, eleitores tidos como simpáticos ao candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL-RJ), subsídios para a compra de gás de cozinha e de combustível e a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até 5.000 reais mensais.

O discurso falso de que Lula poderia acabar com benefícios sociais ganhou corpo nas redes sociais nos últimos dias quando voltou a circular uma postagem fora de contexto em que o petista diz que o Brasil não pode ser “eternamente pobre” e dependente do programa de transferência de renda.

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“Numa semana que eu fiquei sem falar a mentira tomou conta desse país outra vez. A extrema direita fez muita fake news, dizendo que nós vamos acabar com programas sociais. Escuta o que eu vou dizer para vocês: nenhum programa social será extinto nesse país. O que pode acontecer é a gente criar novos programas sociais ou melhorar aqueles programas que já estão. Tudo aquilo que foi prometido na campanha pode ficar certo que vai acontecer”, disse o presidente reeleito. Ele apareceu sem voz no domingo de segundo turno após bater Flávio Bolsonaro com uma vantagem de 4,4 milhões de votos e reverter a vantagem que o Zero Um tinha aberto no primeiro turno.

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O presidente pretende utilizar o feriado de Finados para descansar em Brasília e em um áudio divulgado no grupo Exército do Lula, pilotado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), prometeu que ao longo da semana fará um pronunciamento sobre o resultado das eleições.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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