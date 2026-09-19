Lula promete endurecer pena por feminicídio e cobra voto ‘em mulheres do nosso time’

Durante o comício em Florianópolis neste sábado, 19, o presidente Lula (PT) abordou a violência contra a mulher e os feminicídios. Ao defender medidas de proteção, afirmou que o enfrentamento ao problema deve envolver os homens. “A luta contra a violência contra nossas companheiras não é delas, é nossa, nós que somos os agressores”, disse. Na sequência, prometeu endurecer a legislação. “As leis vão ser cada vez mais duras. Vamos aumentar as penas”, garantiu.

O petista também defendeu que a ala feminina vote em candidatas. A orientação, porém, veio acompanhada de uma ressalva partidária. “A mulher tem que votar em mulher nas eleições. Mas em mulher do nosso time, não vai votar em mulher do time adversário”, afirmou.