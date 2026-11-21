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O presidente Lula manifestou apoio aos moradores de Tupanciretã, no RS, devastada por um temporal que deixou quatro mortos e atingiu 75% da cidade. Ministros foram enviados para instalar um gabinete de crise e coordenar o socorro federal. Acompanhe a mobilização e o impacto da tragédia.

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O presidente Lula prestou solidariedade neste sábado à população atingida por tempestades no Rio Grande do Sul. Um temporal devastou a cidade de Tupanciretã, na madrugada de sexta-feira, matando quatro pessoas e ferindo mais de 60.

“Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá. A informação que eu tive ontem é que, de 8,6 mil casas, 8 mil tiveram destelhamento, escolas”, disse o presidente Lula numa live com o deputado André Janones (Rede-MG).

Lula também destacou a ida de autoridades do governo para a cidade, como os ministros da Integração Nacional, Waldez Góes, e da Saúde, Alexandre Padilha. Há também representantes dos ministérios do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário, além do governo estadual.

Waldez Góes desembarcou na manhã deste sábado na base aérea de Santa Maria, acompanhado do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e outras autoridades do Governo Federal. Em seguida, seguiu para Tupanciretã.

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No município está sendo instalado neste momento um Gabinete Regionalizado de Crise. A comitiva faz nesta tarde uma visita técnica às áreas mais atingidas pelo temporal e, em seguida, vai se reunir com autoridades locais para alinhar as ações de resposta do Governo Federal.

Desde as primeiras ocorrências do desastre, o governo prestou auxílio imediato para agilizar o reconhecimento federal de situação de emergência. A Defesa Civil Nacional orientou o município a decretar emergência para iniciar imediatamente a liberação de recursos para socorro das vítimas.

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Lula prometeu empenho do governo federal para socorrer a população atingida pelo temporal. “Vamos, mais uma vez, fazer todo o esforço possível para que a gente recupere a normalidade na cidade de Tupanciretã”, disse o presidente.

Neste sábado, subiu para 4 o número de mortos em decorrência da tempestade que atingiu Tupanciretã. A Defesa Civil do estado informou que a quarta vítima é um homem não identificado, que havia sido levado para o hospital universitário de Santa Maria.

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Segundo a Defesa Civil, Tupanciretã era a cidade mais afetada do Rio Grande do Sul pelo temporal. A destruição provocada pelo temporal atingiu 75% da população do município. No município, o vendaval afetou 15 mil dos 20 mil habitantes.

O prefeito do município, Gustavo Herter Terra (PP), disse que a reconstrução da infraestrutura afetada será um grande desafio. “Todo o comércio foi destruído, indústrias, a parte rural, os depósitos de grãos, a parte residencial aqui foi destruída”, disse.