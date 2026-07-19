Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Lula prepara medida de interesse de 53 milhões de brasileiros

Governo quer aumentar a proteção aos beneficiários de planos de saúde contra, por exemplo, rescisões unilaterais de contratos

Por Daniel Pereira 19 jul 2026, 10h44 | Atualizado em 19 jul 2026, 11h22
Homem idoso, de barba branca e chapéu de palha, usando camisa social azul clara, fala ao microfone com a mão direita levantada, apontando o dedo indicador para cima. O fundo está desfocado em tons de azul e branco
19.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), em Divinópolis - MG. (Ricardo Stuckert/PR)
Continua após publicidade
Lula prepara medida de interesse de 53 milhões de brasileiros Priorizar nos meus resultados Google

Embalado por um pacote de bondades estimado em 200 bilhões de reais, o presidente Lula conseguiu melhorar a imagem de sua gestão e abrir vantagem na disputa presidencial, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira 15.

De acordo com o levantamento, a aprovação ao governo superou a desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024: 48% a 47%. O petista também ampliou a diferença sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas simulações de primeiro e segundo turnos da próxima corrida ao Palácio do Planalto. Num eventual embate direto, a diferença entre eles passou de seis para oito pontos entre junho e julho.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Para impulsionar a sua candidatura, Lula estuda adotar uma série de medidas destinadas a proteger os beneficiários de planos de saúde — cerca de 53 milhões de pessoas, conforme dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Siga
Continua após a publicidade

Uma das ideias é dificultar a rescisão unilateral de contratos, que tem rendido dor de cabeça a beneficiários e disputas judiciais. Outra é consolidar mecanismos que permitam a ANS proteger um número cada vez maior de segurados de reajustes exorbitantes de mensalidades. Ainda não está definido como isso será feito.

Pauta positiva

Continua após a publicidade

Depois de apelar à gastança, o presidente pretende explorar assuntos de apelo popular que não custem recursos aos cofres da União. Além da questão dos planos de saúde, ele deve intensificar a reação ao novo tarifaço às exportações brasileiras anunciado pelo governo de Donald Trump.

Serão retomadas a bandeira da defesa da soberania, que ajudou o petista a recuperar popularidade, e a tentativa de responsabilizar a família Bolsonaro pela ofensiva americana contra a economia brasileira. Os motes “traidores da pátria” e “tariflávio” voltaram a ser explorados por governistas e aliados nas redes sociais.

Continua após a publicidade

O presidente também quer manter a ofensiva retórica contra as bets, que foram regulamentadas no governo dele, que priorizou o potencial de arrecadação e negligenciou problemas relacionados à atividade, como o vício e o endividamento dos apostadores. Lula quer contornar o pecado original por meio, por exemplo, de restrições à propaganda de apostas esportivas, como foi recentemente anunciado.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
bets
Eleições
Luiz Inácio Lula da Silva
Tarifaço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).