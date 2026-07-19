Lula prepara medida de interesse de 53 milhões de brasileiros

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Presidente Lula melhora aprovação e abre vantagem eleitoral, impulsionado por pacote bilionário e nova agenda. O governo busca pautas populares, como a proteção de beneficiários de planos de saúde, a reação a tarifas de Trump e a ofensiva retórica contra as bets, visando consolidar sua liderança e reeleição.

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Embalado por um pacote de bondades estimado em 200 bilhões de reais, o presidente Lula conseguiu melhorar a imagem de sua gestão e abrir vantagem na disputa presidencial, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira 15.

De acordo com o levantamento, a aprovação ao governo superou a desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024: 48% a 47%. O petista também ampliou a diferença sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas simulações de primeiro e segundo turnos da próxima corrida ao Palácio do Planalto. Num eventual embate direto, a diferença entre eles passou de seis para oito pontos entre junho e julho.

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Para impulsionar a sua candidatura, Lula estuda adotar uma série de medidas destinadas a proteger os beneficiários de planos de saúde — cerca de 53 milhões de pessoas, conforme dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

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Uma das ideias é dificultar a rescisão unilateral de contratos, que tem rendido dor de cabeça a beneficiários e disputas judiciais. Outra é consolidar mecanismos que permitam a ANS proteger um número cada vez maior de segurados de reajustes exorbitantes de mensalidades. Ainda não está definido como isso será feito.

Pauta positiva

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Depois de apelar à gastança, o presidente pretende explorar assuntos de apelo popular que não custem recursos aos cofres da União. Além da questão dos planos de saúde, ele deve intensificar a reação ao novo tarifaço às exportações brasileiras anunciado pelo governo de Donald Trump.

Serão retomadas a bandeira da defesa da soberania, que ajudou o petista a recuperar popularidade, e a tentativa de responsabilizar a família Bolsonaro pela ofensiva americana contra a economia brasileira. Os motes “traidores da pátria” e “tariflávio” voltaram a ser explorados por governistas e aliados nas redes sociais.

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O presidente também quer manter a ofensiva retórica contra as bets, que foram regulamentadas no governo dele, que priorizou o potencial de arrecadação e negligenciou problemas relacionados à atividade, como o vício e o endividamento dos apostadores. Lula quer contornar o pecado original por meio, por exemplo, de restrições à propaganda de apostas esportivas, como foi recentemente anunciado.