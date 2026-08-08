Lula diz que prepara dados para ‘amigo Trump’ sobre queda do desmatamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 8, que pretende mostrar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dados que apontam a redução do desmatamento no Brasil. A declaração ocorre em meio ao agravamento das relações entre os dois países após a decisão do governo americano de elevar as tarifas sobre produtos brasileiros usando como uma das justificativas a falta de combate ao desmatamento.

Lula disse que considera importante apresentar a Trump informações sobre os resultados ambientais obtidos pelo país. O presidente brasileiro tem defendido que o país vem adotando medidas de preservação da Amazônia e outras regiões e de combate ao desmatamento.

“Ontem fui a São José dos Campos (SP), ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), onde me apresentaram os dados da queda do desmatamento neste país. Marina (Silva, ex-ministra do Meio Ambiente), você pode ficar orgulhosa, porque nós ontem anunciamos o menor desmatamento da história desde 2016. Foi uma coisa fantástica e fiz questão de tirar fotografia dos números, porque, como um dos motivos que os Estados Unidos usaram nesse novo tarifaço para o Brasil foi que nós não cuidávamos do desmatamento, eu quero preparar os números e mandar para o meu amigo Trump, para ele saber que quem o informou não falou a verdade”, salientou Lula em evento do MTST em Taboão da Serra (SP).

A redução da devastação na floresta é uma das principais bandeiras ambientais do terceiro mandato de Lula. O governo retomou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), política que havia sido criada durante o primeiro mandato do presidente e posteriormente descontinuada. A questão ambiental ganhou ainda mais peso nas relações entre Brasil e Estados Unidos diante da política comercial de Trump. O governo americano elevou as tarifas aplicadas a produtos brasileiros, em uma medida que também envolve questões políticas e as relações entre os dois países.

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Ao falar sobre Trump, Lula também voltou a defender o diálogo entre os dois governos. O presidente brasileiro tem buscado negociar os impactos das tarifas e apresentar argumentos que, segundo ele, demonstram a importância da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. A estratégia de Lula é colocar os avanços ambientais brasileiros na mesa de negociação e reforçar que o país tem adotado medidas para preservar a floresta. Dados recentes já apontaram queda do desmatamento na Amazônia nos primeiros anos do atual governo, embora a dinâmica varie entre os diferentes biomas brasileiros.