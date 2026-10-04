Lula perde quase quatro milhões de votos e tentará uma virada inédita

Além de ficar dois pontos percentuais atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno da eleição deste ano, o presidente Lula perdeu quase quatro milhões de votos na comparação com o desempenho que ele teve na campanha passada.

Em 2022, o petista obteve 57,2 milhões de votos no primeiro turno. Agora, em 2026, foram 53,8 milhões de votos. Já o Zero Um melhorou a performance dele em relação a Jair Bolsonaro, seu pai. O senador conseguiu 56 milhões de votos, enquanto o pai dele marcou 51 milhões.

Tabu

Nas três vezes em que venceu a disputa presidencial, Lula passou para o segundo turno na liderança. Já nas três ocasiões em que perdeu, ficou em segundo lugar no primeiro turno. Desde a redemocratização, nunca houve uma virada na corrida presidencial entre os dois turnos.

Para tentar quebrar essa escrita, o presidente terá de reaver o patrimônio eleitoral que perdeu em quatro anos, nos quais tocou uma gestão que sempre foi mais reprovada do que aprovada pela população. Não será fácil. Nas cinco regiões do país, ele só venceu no Nordeste.

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Uma de suas estratégias será tentar reduzir a abstenção, opção de 33 milhões de eleitores. “O povo gosta que eu dispute o segundo turno”, disse Lula. “E eu sou muito bom no mata-mata”, acrescentou.