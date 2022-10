Lula pede ‘um pouco mais de voto’ no estado que lhe deu a maior vantagem

Giro VEJA - quarta, 12 de outubro

As agendas dos presidenciáveis e o peso do voto religioso na campanha são os destaques do dia

O feriado de Nossa Senhora Aparecida reforçou o tema da religião na campanha presidencial. O presidente Jair Bolsonaro incluiu na agenda de campanha uma visita ao Santuário de Aparecida, mas trocou a celebração oficial da Igreja por uma reza do terço com um grupo de católicos conservadores. Enquanto isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu cumprir agenda no Rio de Janeiro. O petista, entretanto, evitou dar atenção demais à festa católica. Reflexo, em parte, das pressões internas para que ele priorize uma ofensiva pelo voto evangélico.