Lula pede apoio de Egito e Autoridade Palestina para saída de brasileiros

Atualizado em 14 out 2023, 18h57 - Publicado em 14 out 2023, 18h25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva — que se recupera de uma cirurgia de implantação de prótese no quadril e outra de estética nas pálpebras — conversou, neste sábado, 14, com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e Abdel Fattah al-Sissi, presidente do Egito. Os telefonemas serviram de tentativa para buscar apoio para a saída dos brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza, principal zona da guerra Israel-Hamas. Na ligação com o palestino, Lula lembrou Abbas que o governo brasileiro reconhece o Estado Palestino.

Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente expressou preocupação com os civis na região da Faixa de Gaza e com o bloqueio de ajuda humanitária para a população. “O presidente brasileiro condenou os ataques terroristas contra civis em Israel, reforçou a importância de um corredor humanitário e da libertação imediata de todos os reféns”, diz o comunicado.

O presidente também manifestou preocupação com a vida dos palestinos que estão tentando abandonar a área do conflito, mas que ao mesmo tempo estão sendo bloqueados pelo Hamas. “Lula disse que os inocentes em Gaza não podem pagar o preço da insanidade daqueles que querem a guerra”, diz a nota. Ao final da conversa, ambos reafirmaram a importância da busca por uma solução política e pela paz para a região. Lula ressaltou a disposição do Brasil em ajudar na busca pela paz.

Já no diálogo com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, Lula informou que o Brasil enviará em breve kits de medicamentos aos egípcios e que manterá atuação incansável para evitar o alastramento da guerra e evitar um desastre humanitário ainda maior. Além disso, Lula avisou que os brasileiros que cruzarem a passagem de Rafah serão acompanhados pelo embaixador brasileiro no Egito até o Aeroporto de Arish, onde embarcarão imediatamente em um avião da Força Aérea Brasileira rumo ao Brasil. Ambos os líderes reafirmaram a defesa da solução de dois Estados (israelense e palestino) e acordaram manter consultas frequentes sobre a crise em curso.

Continua após a publicidade

Na última quinta-feira, 12, Lula havia conversado por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e tinha reiterado a condenação brasileira aos ataques promovidos pelo grupo Hamas, que o presidente classificara como atos terroristas.