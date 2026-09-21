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Política

Lula participa, nesta semana, da Assembleia Geral da ONU em Nova York

Presidente faz discurso de abertura do evento, cumpre agenda bilateral e busca usar pauta internacional no debate político interno

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 06h01 | Atualizado em 21 set 2026, 06h06
Homem idoso de cabelos e barba brancos, terno azul-marinho, camisa azul-clara e gravata bege estampada, com a mão direita no queixo, pensativo, olhando para frente. Ao fundo, a bandeira do Brasil desfocada
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Lula participa, nesta semana, da Assembleia Geral da ONU em Nova York Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Lula participa nesta terça-feira, 22, da 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O chefe do Executivo manterá a tradição brasileira de realizar o discurso de abertura do evento. Além da aguardada fala em que deve defender o multilateralismo e a urgência de uma reforma no Conselho de Segurança, a expectativa é que o chefe do Executivo também se encontre com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O líder petista deve aproveitar a estadia em solo norte-americano para realizar encontros bilaterais. Na semana passada, em discurso a apoiadores em Brasília, o presidente afirmou que pretende se encontrar com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, para avisar ao republicano que não interfira nas eleições de outubro. Nos bastidores, a estratégia é vista como um movimento para puxar a pauta da soberania nacional, desviar o foco da crise institucional no STF e tentar descolar do principal oponente, Flávio Bolsonaro (PL), nas pesquisas de intenção de voto.

Além do presidente, a comitiva brasileira será composta por ministros do governo. O chanceler Mauro Vieira permanecerá ao longo de toda a semana em Nova York e, na quinta-feira, 24, presidirá a reunião ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (Zopacas). Já o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, participará na quarta-feira, 23, do encontro da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa liderada pelo Brasil no G20.

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A previsão é que, logo após seu discurso na abertura da Assembleia Geral, Lula retorne ao Brasil para retomar atividades de campanha na busca pela reeleição.

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